IL TOUR

FERMO Ad un mese e mezzo dall'insediamento, Roberto Grinta, nuovo direttore dell'Area vasta 4 Asur, ha iniziato ieri un tour per le strutture sanitarie della provincia. Montegranaro, poi Sant'Elpidio a Mare, con l'intenzione di visitare nei prossimi giorni tutti gli altri presidi.

La progettazione

Quella di ieri è stata anche la prima occasione in cui il vertice della sanità fermana ha fatto il punto, guardando al lavoro messo in campo ed alla programmazione. Progettare significa pensare anche ai fondi europei del Pnrr, 14 miliardi di euro da investire in sanità, la metà da destinare al territorio, «puntando sulla telemedicina, le case di comunità, i nuovi servizi. In queste prime settimane ho conosciuto una sanità fermana fatta di grandissime professionalità che dobbiamo valorizzare, facendo crescere qualità di servizi e assistenza. Abbiamo livelli di performance molto alti».

Una delle prime criticità affrontate riguarda il pronto soccorso, ma Grinta evidenzia «l'ottimo lavoro svolto insieme al primario ed alla sua equipe, abbiamo creato percorsi specifici, in particolare per il collegamento tra emergenza ed area chirurgica, è cambiato molto. Oggi abbiamo gli stessi problemi che hanno tutti i Pronto soccorso, ma qualche giorno fa abbiamo avuto anche pazienti arrivati da fuori regione che hanno fortemente voluto venire a Fermo per essere assistiti dai nostri professionisti». Il mese prossimo arriverà anche la nuova Tac, che sarà operativa h24 e per la quale è stato previsto un incremento dei tecnici. «Stiamo cambiando per potenziare l'area chirurgica e medica, abbiamo effettuato 1,8 milioni di euro di investimenti in apparecchiature elettromedicali».

Il futuro della sanità fermana passa indubbiamente dai due nuovi ospedali di Campiglione ed Amandola. Il direttore Grinta è consapevole «della complessità di un trasferimento ad un nuovo ospedale, l'ho vissuto a Jesi, so che occorre una programmazione attenta e progressiva. Sono un tecnico, lavoro in modo graduale, ora pensiamo a migliorare gli indicatori delle performances, che sono già ad ottimi livelli, poi ci concentreremo sui prossimi obiettivi».

La seconda tappa

Il direttore promette che presto sarà anche ad Amandola, altro presidio strategico per l'Area vasta 4, e chiude con un ringraziamento «al personale che sta lavorando da 18 mesi in tensione. La campagna vaccinale sta procedendo positivamente, i numeri dicono che le Marche sono ai primi posti in Italia e Fermo è in linea con il resto della Regione».

Nicola Baldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

