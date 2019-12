Il tombolone scientifico all'Iti Montanti

L'INIZIATIVA

FERMO Giocare imparando o se si preferisce imparare giocando: qualunque sia il modo di intendere la frase la sostanza non cambia. Il tombolone scientifico del Montani, alla sua tredicesima edizione, soddisfa entrambi i significati. I 270 ragazzi dello staff distribuiranno le circa 500 cartelle predisposte a chi andrà all'evento. Siano i bambini, i ragazzi, gli adulti e perfino i nonni come accaduto in passato, i giocatori riceveranno 5 numeri, si vince sempre, tutti faranno tombolone. «Tra un numero e l'altro i giocatori faranno delle vere e proprie esperienze scientifiche, una per ogni numero, 90 in totale» spiega la professoressa Teresa Cecchi. Lei coordina lo staff dei 36 docenti che aiuteranno gli studenti dalle 15 alle 20 del 28 dicembre prossimo, giorno di svolgimento dell'evento. Interessati da questa particolare tombola, tutti i locali storici dell'Iti, compreso il piano riaperto del triennio e il museo Miti. Gli studenti si preparano ad essere formatori, e imparano bene le nozioni che poi faranno apprendere a chi vorrà cimentarsi nel gioco. Su tutti, Federica Caianiello, studentessa dell'indirizzo di biotecnologia, di tomboloni ne ha già fatti quattro, e sa bene l'interesse che suscita questo evento. «E' bello spiegare ai bambini racconta anche vedere la luce dei loro occhi dopo che hanno imparato qualcosa di nuovo. Si gioca e ci si diverte dice ancora la Cecchi ma lo si fa con il rigore scientifico». Quest'anno poi c'è una versione condensata dei tre spettacoli fatti a Torino, Ancona e a Fermo, durante Fermhamente. Non solo, perché si avvia a conclusione il 2019 anno del 150° anniversario della tavola periodica degli elementi, e quindi Mendelev 150 sarà l'ultimo evento a tema tra quelli patrocinati da Federchimica.

Chiara Morini

