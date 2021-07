IL TIFO

FERMO Il Fermano in festa, ieri sera, per la vittoria dell'Italia. Un tripudio di cori s'è levato al triplice fischio dell'arbitro Kuipers. La festa per il risultato più atteso, quello che ha regalato all'Italia il secondo titolo europeo dopo quello del '68, s'è protratta fino a tarda notte dopo l'ennesimo batticuore ai rigore. Strapiena piazza del Popolo, a Fermo, con tutte le 199 sedie occupate e i tavolini dei locali strabordanti. Impossibile trovare un posto all'ultimo minuto. Stesso discorso sulla costa, dove quasi tutti i locali hanno trasmetto la finale. Seguita, in tutta la provincia, anche dai maxischermi montati nelle piazze.

L'eccezione

Ha fatto eccezione Porto San Giorgio, dove non sono stati organizzati eventi pubblici. Decisione che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno e messo in moto i social, giustificata dal sindaco, Nicola Loira, con la volontà del Comune di non interferire con gli affari di chalet e ristoranti. «In una città come la nostra spiegava ieri il primo cittadino che vive delle tante imprese disseminate su tutto il territorio comunale, che in questo momento particolare ne rappresentano l'economia, non sarebbe stata la scelta migliore». Rispettata l'ordinanza congiunta di vendere e consumare nelle aree pubbliche bevande in bottiglia.

