«Il territorio è meno attrattivo sul piano degli investimenti»

FERMO Marco Marcatili, economista Nomisma, è membro della società di consulenza fondata nel 1981 a Bologna da un gruppo di economisti, tra cui Romano Prodi. Marcatili, fermano sempre in giro per l'Italia per convegni, meeting, seminari, corsi di formazione, da decenni pone la questione della carenza infrastrutturale nel Fermano e nelle Marche più in generale. Ha analizzato il problema a fondo, per arrivare a capire quanto incide, nel sistema produttivo del distretto fermano-maceratese, e quanto differenzi questo distretto ad altri simili, tipo la riviera del Brenta, San Mauro Pascoli, Casarano. «La nostra produzione nel complesso non sembra soffrire di un gap infrastrutturale ma bisogna capire cosa s'intende per infrastrutture - avverte l'economista - ci sono quelle economiche o grandi infrastrutture e ci sono quelle sociali».

Quali sono quelle che incidono e che incideranno di più nella produzione futura?

«Non colpisce che il nostro territorio sia praticamente tagliato fuori dalle grandi infrastrutture economiche: aeroporto, ferrovia, trasporto pubblico - risponde - non ripristineremo mai quel gap in breve tempo, non possiamo sottovalutare il mancato coordinamento di alcune programmazioni di investimento».

Quindi la politica arriva tardi?

«Diciamo che a prescindere dalla valutazione dell'opera del nuovo ospedale, tra l'altro ormai scomparso dal dibattito, realizzare il cantiere senza la certezza di avere il primo tratto della Mare-monti, rende improduttiva e inefficiente la scelta stessa di costruire il nosocomio, non solo perché c'è il rischio di una replica del Murri, ma perché avverrebbe in un posizionamento logistico peggiore per i flussi target. Il Fermano è ben posizionato sull'offerta di infrastrutture e servizi alle famiglie ma lo stesso non si può dire per l'offerta di infrastrutture destinate alla produzione. Anzi, la perdurante assenza di infrastrutture rende nostro territorio meno attrattivo sul piano degli investimenti e in questi anni stiamo pagando il conto».

