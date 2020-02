IL SUMMIT

FERMO Dire che i sindaci siano usciti da Palazzo dei priori con le idee più chiare sul Coronavirus sarebbe troppo. Come troppo sarebbe dire che erano più tranquilli di quando ci sono entrati, alle dieci di ieri mattina. Ad oggi non sanno neanche se lunedì ci sarà scuola oppure o no. Ma, a dirla tutta, questo non lo sa nessuno. Dalla conferenza dei sindaci sul Coronavirus non è venuto fuori granché. L'incontro con l'Area Vasta 4 era già fissato. Si è solo rivisto l'ordine del giorno. Ma i riflettori erano tutti puntati su di lui: Luca Ceriscioli. Il presidente della Regione arriva con una boccetta di Amuchina in mano, che piazza sul tavolo, davanti a sé. L'Asur porta i pezzi da novanta. Da Ancona è arriva Nadia Storti, la direttrice generale. Ci sono il direttore dell'Area Vasta 4, Licio Livini, e i primari di Malattie infettive, Giorgio Amadio, del Pronto soccorso, Antonio Ciucani, e del Dipartimento di prevenzione, Giuseppe Ciarrocchi. E ci sono tutti i sindaci del Fermano. Tre o quattro azzardano una domanda, ma ricevono risposte fuori tema.

Nervi saldi

Nervi saldi e compattezza, il messaggio che si vorrebbe far passare. Ma poi Amadio dice che è normale avere paura e che ce l'ha pure lui. Dice anche che «il sistema è pronto», che bisogna «arginare i numeri» e che «l'unico modo per prevenire la diffusione del virus è l'isolamento». Si parla della chiacchierata ordinanza che, salvo altre sorprese, resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Ceriscioli la difende. «Non siamo davanti alla peste né a una banale influenza. È un fenomeno che va gestito ascoltando gli esperti». Tira in ballo il Gores, il Gruppo operativo per l'emergenza sanitaria, per dire che alla base dell'ordinanza ci sono considerazioni scientifiche. Cita lo studente del liceo di Pesaro, risultato positivo al tampone. «La scuola era chiusa per l'ordinanza, altrimenti che sarebbe successo?», si chiede il governatore che parla di «scelta scientifica e non politica». Che dietro il tira e molla di questi giorni ci sia altro, per tanti, è più che un sospetto. Lo pensano molti sindaci alle prese con mille nodi da sciogliere. E lo pensano gli imprenditori terrorizzati dalle ricadute economiche.

Ceriscioli tira dritto

Ma Ceriscioli tira dritto: «Non c'è nessuna situazione in cui l'economia può essere messa sopra la salute», dice. Di fianco ha Fabrizio Cesetti. L'assessore regionale rispolvera la toga d'avvocato e arringa la sala: «Se c'è qualcuno che ha aperto un conflitto istituzionale è il Governo. Il presidente doveva fare quello che ha fatto. Quando Conte ha chiamato, io gli avrei detto subito no. Se il presidente ha aspettato ventiquattr'ore, l'ha fatto per sensibilità istituzionale». Si torna in campo medico. Livini invoca la coesione. Chiede di evitare «fughe in avanti, che alimentano ansie difficili da gestire». «Il vero sforzo dice è contenere il fenomeno fuori dalle strutture sanitarie, perché non possiamo permetterci di chiuderle». Qualche dato lo fornisce la direttrice dell'Asur. Parla, per tutta la regione, di «un centinaio di persone in isolamento domiciliare» e di «un numero molto basso con sintomi, ai quali bisognerà fare il tampone». Dice anche che il Murri è attrezzato per curare i contagiati e che al numero verde regionale (800936677) rispondono «medici specializzandi in sanità pubblica». Tra oggi e domani ci sarà un nuovo colloquio tra Ceriscioli e Conte. Il terzo round?

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA