Il sostegno alle famiglie

FERMO La pandemia rappresenta un motivo di difficoltà anche per le famiglie. Fra le iniziative del Comune si ricorda che scade il 3 settembre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso, pubblicato in home page e nella sezione bandi e gare (www.comune.fermo.it), per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Fermo. Fra o requisiti quello di non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un'abitazione e avere un reddito del nucleo familiare, definito mediante l'Isee, per l'anno 2021, non superiore a 11.744 euro. Inoltre non bisogna aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati. Il modello da usare è quello predisposto dal Comune e scaricabile dal sito. Vista l'emergenza sanitaria, l'Ufficio preposto del Comune rimane a disposizione per eventuali informazioni esclusivamente al seguente numero telefonico 327 5659309 il martedì e giovedì dalle 10 alle 13.

