Il sindaco di Campofilone sui dati allarmanti

723,89: è il tasso di incidenza Covid di Campofilone. Significa che, se il Comune avesse 100mila abitanti, uno su 724 sarebbe positivo. Invece, gli abitanti sono 1.929 e i positivi 31. È la seconda incidenza più alta delle Marche, dopo Montefiore dell'Aso. Colpa del focolaio scoppiato alla scuola media, poi allargato alle elementari. I ragazzi si sono prima contagiati tra loro, poi hanno portato il virus a casa, passandolo a fratelli e sorelle più piccoli. «La situazione è sotto controllo fa sapere il sindaco Gabriele Cannella (nella foto) , ma la settimana scorsa sono stato costretto a chiudere la scuola per qualche giorno». Adesso, alcune classi sono tornate in presenza, altre sono in didattica a distanza, altre ancora sono metà a casa e metà a scuola. Quelle di una maestra risultata positiva, dove sono stati messi in quarantena solo gli alunni che nelle 36 ore precedenti erano stati a contatto con lei. «Penso che la situazione sia stata gestita al meglio, anche se non è stato facile convincere alcuni genitori a far tornare i figli a scuola», dice Cannella. «Sono sempre stato in contatto con la preside prosegue e, ormai, la quarantena degli studenti sta per finire». Il grosso degli alunni contagiati non è vaccinato perché ha meno di dodici anni. Ma «a parte un po' di febbre, nessuno ha avuto sintomi gravi». Nel Comune le vaccinazioni sono indietro. Qualche giorno fa erano al 75,8%. «È importante andare avanti, almeno per aver una forma lieve della malattia», spiega Cannella, che invita i compaesani che ancora non l'hanno fatto a vaccinarsi.

