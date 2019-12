Il sindaco a Zacheo «Ma quali sprechi? Le cifre sono altre»

LA REPLICA

FERMO «La migliore risposta a Zacheo l'ho letta sui social dove una moltitudine di cittadini fermani ha evidenziato l'inammissibilità di questo modo di fare politica di opposizione, che va avanti ormai da cinque anni». Così il sindaco Paolo Calcinaro; non ci sta e respinge al mittente le critiche mossegli da Pasquale Zacheo, capogruppo consiliare di Io Scelgo Fermo. «La sua tattica è evidente prosegue il sindaco ovvero quella di cercare di sporcare dei bei momenti per la città, come quello di questo Natale, buttando fuori cifre non veritiere e gonfiate, sperando che qualche cittadino ancora ci caschi». E qui Calcinaro richiama all'attenzione tutti gli atti di spesa, pubblici, che dimostrano «come questa amministrazione ha abbassato i costi riguardanti il Natale di competenza prettamente comunali a circa 70mila euro complessivi. Questo è stato possibile anche grazie a sponsorizzazioni e contributi esterni che arrivano proprio per il buon lavoro svolto fino a questo momento. I costi sono dunque in linea, altro che i 150mila euro di cui parla Zacheo». E qui il primo cittadino va oltre, rilevando come gli eventi organizzati e fin qui svolti stanno dimostrando che sono tantissimi i fermani che stanno ricominciando a vivere il cuore della propria città e non solo: il territorio guarda a Fermo e arriva con moltissimi visitatori. La domanda che si pone Calcinaro è perché il capogruppo Zacheo parli di cifre più che doppie di quelle reali: «Ribadisco, vuol insinuare dubbi, ma ormai al quinto Natale consecutivo, la gente ha capito lo schema». Anche su Santa Lucia, rileva poi che «è lui che con una mozione ne chiede l'acquisto futuro, ma poi passa la palla al sindaco. Inizio a pensare che voglia riproporsi come candidato sindaco o forza di primo piano di uno schieramento concorrente: sono curioso di vedere come la città accoglierà alle urne questo modo di fare opposizione. Ormai lo schema è noto, ma noi andiamo avanti». Calcinaro, nel ribadire quindi che la sua amministrazione pur con tutti i propri difetti possibili finora ha lavorato per costruire e non demolire e nemmeno demonizzare (e continuerà a farlo), augura a Zacheo «una buona politica, per ora quella con la p minuscola».

Chiara Morini

