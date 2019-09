Il seminario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incontro sulla calla Porto S. ElpidioNell'ambito dell'area di crisi industriale complessa, il 23 luglio scorso si è aperta la cosiddetta call per le manifestazioni di interesse ad investire nel distretto promossa da Mise, Regione Marche e Invitalia, in scadenza a fine mese, alle ore 12 del 30 settembre. Obiettivo è la riconversione e riqualificazione industriale del distretto. «La call è un'opportunità aperta a tutti i settori d'impresa, non solo al calzaturiero commentano il presidente della Cna Fermo Paolo Silenzi e il direttore...