Il riconoscimento

La città di Fermo in undicesima posizione per la tassa sui rifiuti più economica su 112 capoluoghi di provincia italiani esaminati e prima nelle Marche. Sono i numeri della fotografia che emerge da un'indagine di Cittadinanzattiva. Nel quadro che emerge dall'annuale rilevazione dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che ha realizzato un'indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia, prendendo come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri, Fermo è in undicesima posizione con 196 euro e la prima fra i capoluoghi di provincia delle Marche per la tariffa più bassa. Fermo rientra anche fra i capoluoghi italiani con le variazioni in diminuzione rispetto all'anno precedente (-0,5%). «E' un nostro obiettivo - ha dichiarato il sindaco Paolo Calcinaro - quello di tenere una bassa tassazione per le famiglie fermane e i numeri, anche con riferimento all'intera Italia, danno atto del rispetto di questo fondamentale impegno: in più mettiamo gli altri sostegni come l'abbattimento del 30% per i redditi medio bassi e che per chi ha uno studente fuorisede nel nucleo familiare. Il prossimo passo, in un quadro comunque positivo, è quello di giungere a premiare le famiglie più virtuose. Al pari per le attività produttive abbiamo portato riduzioni rilevanti sin dal 2015 soprattutto sulle categorie più penalizzate». Nelle Marche, sempre secondo l'indagine di CittadinanzAttiva, la città di Fermo registra il costo della Tari più basso di tutta la regione, superando le altre province (Ancona 264, Ascoli Piceno 232, Macerata 207, Pesaro 264 e Urbino 243). Per Fermo, dunque, una bella soddisfazione a dimostrazione che le politiche per l'ambiente si sono rivelate giuste.

