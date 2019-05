Il riconoscimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

7La Biblioteca Spezioli fa scuola. La gestione e catalogazione delle raccolte librarie sono state prese come modello, come case history in Sicilia, dove nei giorni scorsi è stata invitata la biblioteca fermana, rappresentata da Cristiana Iommi, a due momenti formativi all'interno di un ciclo di seminari di Bibliotecomia coordinati dall'Università: il primo, su invito dell'Università degli studi di Catania, per tenere una lezione agli studenti ed ai dottorandi sul Servizio Bibliotecario Nazionale, di cui la Spezioli è Biblioteca di...