Il rebus scuole al bivio Classico e triennio Iti in cerca di nuovi spazi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REBUS FERMO Telefonate, incontri (e scontri), riunioni: sono giorni di grande frenesia questi primi di luglio. Provincia e Comune stanno cercando di trovare una soluzione al rebus delle scuole. Un rompicapo che, però, si complica di giorno in giorno. Tramontata l'ipotesi di sfruttare le stanze dell'ex commissariato, si passano ora in rassegna tutti gli altri edifici, in cerca di spazi liberi. Non si sbilancia la presidente della Provincia Moira Canigola che distilla notizie col contagocce. «Facciamo difficoltà a dare informazioni perché...