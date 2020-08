Il rebus dei trasporti famiglie in ansia e Comuni in difficoltà

LA SCUOLA

FERMO C'è chi si affida alle graduatorie e chi pianifica nuovi percorsi. Chi chiede lumi al Ministero e chi alza le mani. Il rebus dei trasporti scolastici sta mandando di traverso il finale d'estate dei Comuni del Fermano, che cercano di destreggiarsi tra normative che sembrano non trovare pace e famiglie che, pure loro, navigano a vista. Quel che è certo è che il tempo stringe e che, tra 19 giorni, puntuale, la campanella tornerà a suonare. Le prossime saranno, perciò, ore decisive per trovare una quadra al cerchio. Un solo spiraglio si è aperto di recente e riguarda il percorso casa-scuola: se dura meno di un quarto d'ora, lo scuolabus potrà viaggiare a capienza piena. Che non è poco. Al Comune di Fermo, per esempio, consentirà di garantire tutte le tratte. «Tutto confermato fa sapere il sindaco Paolo Calcinaro , inoltre abbiamo deciso di assegnare a ogni alunno un posto, che resterà sempre lo stesso, in modo che ognuno saprà chi è il proprio vicino. Invito le famiglie ad affrettare le iscrizioni per ragionare su un quadro più completo». Dodici gli scuolabus a disposizione. Garantito il trasporto per gli alunni che arrivano da altri Comuni e che l'anno scorso andavano a scuola a Fermo. Per i nuovi, «dipenderà dalle situazioni di affollamento». A Porto Sant'Elpidio, il termine per prenotare un posto sullo scuolabus scade lunedì prossimo.

Le graduatorie

È la prima volta che il Comune guidato da Nazareno Franchellucci ricorre alle graduatorie per il trasporto scolastico. «Servirà a capire l'effettiva richiesta, visto che alcune famiglie potrebbero organizzarsi diversamente». Con la deroga dei quindici minuti, anche il Comune elpidiense dovrebbe riuscire a far arrivare tutti gli studenti a scuola, ma qualche tragitto potrebbe cambiare e non è escluso un aiuto esterno. «Il canale con la Steat è sempre aperto spiega Franchellucci , ma vi ricorreremo solo nel caso in cui non riuscissimo a garantire il servizio con i nostri mezzi». Punta a stringere anche Montegranaro, dove, per richiedere il servizio scuolabus, c'è tempo fino a domani.

Le domande

«In base alle domande spiega la sindaca Ediana Mancini faremo una graduatoria. Priorità verrà data a chi abita in zone più lontane e non può essere accompagnato a scuola. Dovrà passare il principio che, se dovessimo avere problemi con il trasporto, chi abita vicino alle scuole, farà bene a organizzarsi in un altro modo». La riapertura del plesso di Santa Maria, prevista per il 12 settembre, fa tirare un sospiro di sollievo al Comune veregrense. «È importante dice Macini , perché chi abita da quelle parti non dovrà più spostarsi. Aspettiamo indicazioni da parte dell'Isc sull'organizzazione oraria e le decisioni del Ministero dell'istruzione». Al lavoro anche il Comune di Porto San Giorgio, dove la vera novità arriverà l'anno prossimo. «I bambini che risiedono nella zona nord fa sapere il vicesindaco Francesco Tota Gramegna verranno accompagnati solo ed esclusivamente nel plesso a nord, quelli che abitano nella zona sud in quelli a sud. Questo perché il giro è molto lungo e in questo modo riusciamo a ridurlo parecchio».

L'accesso

Le domande per l'accesso al servizio sono scadute. Per la graduatoria, il Comune darà priorità «ai residenti e alle famiglie impossibilitate ad accompagnare i figli a scuola, che lo dimostrino con l'orario lavorativo». Brancola ancora nel buio Montegiorgio. Nel Comune della media Valtenna, il trasporto scolastico è in appalto alla Portesi. «Non sappiamo ancora niente. Neppure l'azienda che si occupa del servizio ha notizie certe. Le regole cambiano di continuo e, ad oggi, certezze non ne abbiamo. A breve, dovremo sentirci con la ditta e le scuole, ma è prematuro dire se serviranno altri mezzi», spiega il sindaco Michele Ortenzi. «Non si sa se daranno l'organico in più a chi ha chiesto lo sdoppiamento delle classi prosegue caustico , figuriamoci se possono occuparsi dei trasporti. È un disastro totale».

