Il racconto

«Si sono presi

la borsa dei soldi»

7Un cinquantenne del posto dice di avere assistito in tempo reale alla rapina: «Passavo con il cane e mai avrei potuto immaginare, si sono presi la borsa dei soldi e sno scappati. Com'è sceso il portavalori, sono scesi pure i banditi e hanno sparato. Era pieno di anziani che aspettavano la pensione, tutti impauriti. Una cosa paurosa, è arrivata l'ambulanza, qualcuno s'è sentito male, loro hanno preso i soldi e via in pochi minuti. Non mi sono reso conto al momento, poi ho cominciato a ragionare. Penso alle persone ammucchiate quando hanno sparato, volevano far capire a tutti che facevano sul serio». Un ottantenne è fermo in mezzo alla strada, non si appoggia al bastone, ci si regge con tutto il peso. Intorno gli passano le macchine. «Mia figlia ha visto i banditi mascherati afferma - dovevamo andare al camposanto, da 60 anni abito qui e mai era capitata una cosa così. Siamo arrivati a chiusura». Due ragazze punk passeggiano e riferiscono di non essersi accorte di nulla, fortunate loro. Consola una vecchina di spirito «mi ha detto Diana che la posta funziona e sono venuta a vedere» argomenta, «c'è stata una rapina signora» cerchiamo di spiegare, e lei «ma riapre lunedì la posta? Devo ritirare i miei soldi!».

