Il Pronto soccorso e la robotica Vertice con Grinta

FERMO Bruno Nepi in rappresentanza del Comitato spontaneo dei cittadini utenti del Fermano porterá oggi all'attenzione del nuovo direttore generale r Grinta le problematicità per le quali sarebbero necessarie delle soluzioni celeri o quanto meno la formulazione di piani di risoluzione suddivisi in step, concretamente raggiungibili, ma soprattutto valutabili e verificabili, dal punto d vista dell efficacia e dell efficienza.

Nella fattispecie i membri del Comitato fungono da portavoci delle istanze e problematiche a loro pervenute dai cittadini, vorrebbero confrontarsi: sulla situazione del Pronto Soccorso che richiede, oltre che l'acquisto di ausili d prima necessità, di un piano di assunzione di personale infermieristico e medico che garantisca una presenza costante e un'adeguata formazione e specializzazione. In virtù di ciò, verrà sollecitata l' emanazione di bandi d concorso per l'assunzione del personale suddetto che deve appartenere all' azienda sanitaria, poiché se il reclutamento di tali figure avvenisse tramite appalti, vinti da cooperative, verrebbero a mancare i presupposti d creare un' organizzazione funzionale e di garantire continuità di servizio. Altro tema l'imminente necessità di formazione e specializzazione del personale medico e infermieristico sui temi della robotica applicata alla chirurgia all' ospedale di Amandola per il quale non è stato reso trasparente il piano di riorganizzazione negli aspetti logistici (numero ed entità dei reparti e dei servizi e organizzazione del personale addetto). Il comitato farà notare che sarebbe più utile e più opportuno in termini di costi/benefici investire su una viabilità maggiormente funzionale al collegamento tra l'entroterra e il nosocomio Murri.

