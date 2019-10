IL PROGETTO

SANT'ELPIDIO A MARE Anche l'intrattenimento, la cura del tempo libero in attività piacevoli e aggregative hanno un ruolo importante nella cura degli anziani e sono parte essenziale di un percorso di benessere. Lo sa bene l'Ordine dei cavalieri di Malta, che si è fatto promotore di un progetto di collaborazione con la casa di riposo di Sant'Elpidio a Mare. Per 2-3 giorni a settimana gli ospiti potranno contare sulla presenza di alcuni volontari dell'Ordine, pronti a proporre attività di socializzazione e svago.

L'iniziativa

L'iniziativa, lanciata da Giovanni Martinelli, vice delegato Marche sud, ha visto la piena adesione dagli altri membri, a partire dal delegato Giordano Torresi. Ieri, alla sede della residenza protetta, la presentazione dell'iniziativa, che ha visto la partecipazione di Amedeo De Franchis, procuratore del Gran priorato di Roma, la contessa Cristina Spalletti, responsabile delle opere di carità dei cavalieri di Malta, il direttore d'Area vasta 4 Licio Livini, il vicesindaco Mirco Romanelli, i comandanti dei carabinieri e della polizia locale Massimiliano Carrino e Stefano Tofoni.

«La finalità dell'Ordine ha ricordato Martinelli è da sempre quella di vicinanza sociale, attenzione alle fasce più fragili, dai disabili agli anziani. I nostri volontari si metteranno a disposizione degli ospiti della casa di riposo, proporranno cinema e attività di svago. Il primo atto lo avremo domani, quando accompagneremo gli anziani che vorranno partecipare al pellegrinaggio in programma a Loreto».

L'impegno

«Il nostro impegno è essere utili per offrire un servizio - le parole del procuratore De Franchis . Andiamo incontro alle esigenze del territorio, tra queste c'è indubbiamente la vicinanza agli anziani. Collaborare con dei volontari a questa iniziativa è esattamente nei compiti dell'ordine. Saremo onorati di aiutare sempre di più». Hanno ringraziato per l'aiuto il vicesindaco Mirco Romanelli e il direttore Livini, sottolineando che «sono preziosi quegli interventi capaci di colmare quei vuoti che le istituzioni pubbliche non riescono a riempire». La chiusura alla direttrice della residenza protetta Federica Luciani: «E' partita subito una sinergia molto positiva, queste non sono attività secondarie, ma svolgono un ruolo importante per gli ospiti della struttura. Grazie a Martinelli e al comandante della polizia locale Stefano Tofoni, su cui possiamo sempre contare».

Pierpaolo Pierleoni

