IL PROGETTO

FERMO Di andare a scuola fino a tutto giugno, gli studenti del Fermano non ne vogliono neanche sentir parlare. Compatti, bocciano senza appello le ipotesi su cui si ragiona in queste ore circa un ipotetico prolungamento delle lezioni per recuperare i mesi di didattica a distanza. Per ora, niente di concreto. Solo idee che, però, circolano con insistenza e che, arrivate nelle classi, hanno trovato il muro granitico degli studenti. «Non mi sembra giusto. Chi definisce i mesi di didattica a distanza tempo sprecato sbaglia di grosso», dice Rebecca Ceccomori del quarto Liceo scientifico Calzecchi Onesti.

L'impegno

«Fare lezione da casa per tanto tempo prosegue è stato difficile. È stato un periodo che abbiamo vissuto duramente, ma ci siamo impegnati tanto. Alcuni professori pensano che ne abbiamo approfittato per studiare di meno, ma non è così». La maggior parte dei ragazzi la pensa allo stesso modo. L'idea di rinunciare alle vacanze di Pasqua o di dover tornare a scuola a inizio settembre (altre ipotesi al vaglio) si scontra con il no secco degli studenti che rivendicano il lavoro fatto in questi mesi da casa e il diritto a riposarsi, come calendario ha sempre voluto. L'unica apertura la concedono ai corsi di recupero. Tra le opzioni al vaglio, infatti, c'è anche quella di lezioni dedicate agli alunni che, con la scuola online, hanno avuto più difficoltà.

L'idea

«Potrebbe essere una buona idea, perché ci sono materie più difficili da seguire a distanza», spiega Caterina De Angelis che fa il primo Scientifico. A lei e ai suoi coetanei, il Covid ha condizionato non poco l'approccio con le superiori. Ma spiega la ragazza quelli passati davanti al computer non sono stati giorni persi. «Abbiamo fatto compiti in classe e interrogazioni. Ci è costato più impegno che a scuola, ma gli orari delle lezioni sono stati sempre rispettati». Della stessa idea Rodolfo Valentini, del quarto Liceo artistico Preziotti-Licini.

Il programma

«La scuola dice , anche se a distanza, si è fatta. Ci sono professori con cui abbiamo quasi finito il programma. Il problema non è il tempo perso, ma quello utilizzato male. Secondo me, prolungare le lezioni sarebbe inutile». Poi ci sono i maturandi. Quelli che, tra poco più di quattro mesi, se la vedranno con l'esame di Stato. «Non sappiamo ancora come sarà, se come quello dell'anno scorso o diverso. Ma l'idea di dover andare a scuola fino a pochi giorni prima ci preoccupa. Senza contare che, se gli esami fossero spostati in avanti, rischieremmo di non poter fare i test per l'ingresso a certe università o di saltare importanti colloqui di lavoro», dicono Jacopo Marinucci e Giacomo Marè del quinto Amministrazione, finanza e marketing dell'Itet Carducci-Galilei.

I disagi

«Andare a scuola fino a fine giugno proseguono con il caldo e le mascherine, per noi studenti, sarebbe davvero faticoso. Ma, purtroppo, non dipende da noi e ci dovremo adeguare». Un no compatto, insomma, che non lascia spazio a dubbi, quello degli studenti di fermani, convinti di aver già pagato abbastanza pegno al Covid.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA