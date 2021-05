Impulso allo shopping

Ecco i 15 beneficiari

È nato il centro commerciale naturale di Fermo. Le 15 imprese che hanno sposato il progetto di Regione e Confcommercio si sono messe assieme. Dal notaio, hanno costituito un'Ati (Associazione temporanea di impresa) e adesso aspettano il finanziamento. Il progetto Fermo shopping experience s'è piazzato al quarto posto nella graduatoria regionale (Amandola è seconda). Dalla Regione arriveranno 70mila euro, da ripartire tra le 15 imprese (La Pizzicosa, Gran Caffè 600, Bracciotti abbigliamento, Bar del Corso, Bar Batida, Cartolibro Emme, Nadia abbigliamento, Hotel Astoria, Locanda San Rocco, Gran Caffè Belli, Friends Pub, Alimentari Da Roberto, Argenteria Cardinali, Ellis Pub, My Pizza Shop). Tra Comune e imprese, l'investimento è di 254.960 euro. Il primo metterà 120.760 (15mila della Regione) per lavori di illuminazione, sistemazione delle strade del centro e spese di progettazione. Le seconde 134.200 (70mila della Regione) per migliorare locali e servizi. Per accedere al finanziamento, ogni impresa dovrà sostenere una spesa di almeno 2.500 euro. Il progetto è rivolto alle attività di commercio al dettaglio, a quelle di somministrazione e a quelle di artigianato artistico e tipico.

