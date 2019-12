Il progetto

FERMO Un sito internet dove sono contenuti tutti i dati, i dettagli, i recapiti utili a cui rivolgersi, per i disturbi specifici dell'apprendimento. E' un'altra delle azioni messe in campo dall'Osservatorio per i Dsa, di cui fanno parte ambiti sociali, scuole, Asur e la stessa Provincia. Il sito arriva dopo il libricino con le linee guida per riconoscere quello che «è un disturbo, non una disabilità, un dsa è una difficoltà che hanno i ragazzi con livelli cognitivi nella norma», spiega il dottor Acciarri, a capo dell'unità operativa dell'età evolutiva dell'Area Vasta 4. «Prima si riconoscono prima si evitano enormi difficoltà e si può intervenire nel migliore dei modi» commenta la presidente della Provincia, Moira Canigola. Il nuovo sito, raggiungibile al link osservatoriodsa.provincia.fm.it, è una sorta di contenitore che aiuta a comprendere la problematica e fornisce gli strumenti per identificare le possibili linee di azione. Ci sono le linee guida, tutti i recapiti con il contatto diretto cui rivolgersi in caso di necessità, e i risultati delle indagini fatte finora», fa sapere la funzionaria Laura Lupi. Il Dsa quindi è al confine tra marginalità e difficoltà e le istituzioni dovrebbero farsene carico per evitare una possibile emarginazione dei ragazzini che hanno questo disturbo. Colpisce sempre di più anche gli studenti stranieri, e questo emerge da un'indagine che l'osservatorio ha compiuto tra più di mille studenti, per 66 classi, di 12 Isc: 918 gli italiani e 171 quelli stranieri. Un test che si svolge in tre fasi, che funziona e che secondo l'Ufficio Scolastico Regionale, nella persona di Simona Flammini, «è un'ulteriore strumento di questo eccellente osservatorio». Ogni ragazzo però ha i suoi tempi, e strumenti come il sito «sono utilissimi per i docenti» il pensiero della dirigente dell'Isc Sibillini, Alessandra Di Mascio.

