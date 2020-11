Il primario Cola: «Le terapie intensive non si aprono dalla sera alla mattina»

LO SFOGO

FERMO «Aiutateci ad aiutarvi». È l'appello accorato quello che Luisanna Cola rivolge via social. La primaria di terapia intensiva del Murri rompe il silenzio. «In questi mesi scrive ho letto di tutto. Più leggevo, più cresceva in me un senso di rifiuto e di rabbia». «Il personale sanitario non si fabbrica spiega Cola , specie quello specializzato non si trova». Spostarlo da altri reparti per dare manforte a quelli sotto stress non è così immediato, soprattutto quando a rischio c'è la vita dei pazienti.

«Le terapie intensive - prosegue - non si aprono dalla sera alla mattina. Sono complesse da organizzare e prevedono un personale addestrato. E anche il personale sanitario si ammala e, se si ammala, si riduce di numero». Per la Cola seguire le regole serve non solo a non ammalarsi, ma anche a non ingolfare i reparti, dove «il turn-over è lento, il recupero può durare mesi e i letti restano occupati». «Anche se la curva scende, non lo fa alla stessa velocità in cui si liberano posti letto», sintetizza Cola. «Nessuno chiosa si diverte a dover decidere chi curare. È un problema di urgenza. La possibilità di curare tutti non può essere responsabilità di pochi. Ed è responsabilità di tutti fare la propria parte».

Intanto, nel Fermano, il Covid continua a mietere vittime. Ieri, al Murri, è morto un uomo di 77 anni di Porto Sant'Elpidio. Sempre ieri, si sono registrati 24 nuovi contagi. Nell'ospedale cittadino i ricoverati positivi sono 68: 32 in Malattie infettive, 21 in Medicina Covid, 7 in Terapia intensiva, 8 al Pronto soccorso. Sarebbe, quindi, stato raggiunto il numero previsto dal piano pandemico per far scattare la fase 3. Almeno per il momento, però, dall'Area Vasta 4 non sarebbero arrivate indicazioni. La fase 3 prevede l'accorpamento delle degenze del blocco chirurgico (Chirurgia, Urologia, Ortopedia, Oculistica, Otorinolaringoiatria), per ricavare 34 letti. All'ex Chirurgia sarebbero allestiti altri 26 posti. Altri tre sarebbero recuperati dal blocco operatorio (l'ex sala gessi). Si arriverebbe, così, a 104 posti Covid, sui 258 totali. A quel punto, resterebbero in funzione solo due sale operatorie, di cui una per le emergenze. Sarebbero, perciò, garantiti solo gli interventi di emergenza-urgenza e di classe A.

L'imminente attivazione di venti posti Covid alle cure intermedie di Sant'Elpidio faranno guadagnare al Murri giorni preziosi. Ci andranno i pazienti post-acuti, come quelli ricoverati nella Rsa di Campofilone, che ieri erano 48. E come quelli che sarebbe pronto ad accogliere l'Inrca, che si starebbe attrezzando. Tutto il possibile, insomma, per scongiurare la temuta fase 3, soprattutto adesso che pare definitivamente tramontata l'ipotesi di un modulo Fermo al Covid Hospital di Civitanova.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

