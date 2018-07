Il Pd: «Più attenzione al verde e agli eventi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITO FERMO Estate a Lido di Fermo e Casabianca: bene gli investimenti del Comune su illuminazione e bando per aiutare le periferie, ma occorre rafforzare la cura del verde e il calendario degli eventi estivi: ├Ę in sintesi la presa di posizione da parte di Paolo Ferracuti, segretario del circolo del Pd di Lido di Fermo, Casabianca e Capodarco che torna a stimolare l'amministrazione comunale in merito all'attenzione verso la fascia costiera nord in un momento molto delicato, quello dell'avvio vero e proprio della bella stagione. Sono...