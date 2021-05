Il patto ricettivo della Valdaso Scambio di ospiti senza trucchi

IL SISTEMA

PETRITOLI Quando la competizione viene sostituita da una reciproca collaborazione solidale allora si crea un sistema di successo dove tutti se ne avvantaggiano. È in sostanza questo il pilastro alla base del metodo inventato dagli operatori di attività turistiche della Vallata dell'Aso. Si è attinto dal recupero di una ferrea tradizione antica, ma nemmeno tanto, vigente in campagna e facente parte della cultura agricola contadina: Lu rraiuto.

Il sostegno

In pratica, specialmente nei periodi di maggiori lavori come raccolta del grano, vendemmia e altro, i coltivatori di famiglie diverse si aiutavano reciprocamente, a seconda di quello che era il bisogno. Così quando una doveva ad esempio trebbiare il grano, gli agricoltori, uomini e donne di altre famiglie della zona andavano in aiuto, poi alcuni componenti di quella restituivano il favore quando toccava agli altri che avevano partecipato. Insomma reciprocità, solidarietà e spirito di amicizia a vantaggio di tutti. Aspetti e valori tradotti nella metodologia turistica della Valdaso. A spiegarlo è uno degli inventori e sostenitori di questo progetto, Roberto Ferretti, presidente dell'associazione AgriturAso, componente di spicco dell'associazione Tutela e valorizzazione della Valdaso, inventore del progetto Le Marche in valigia per promuovere la regione nel mondo e creare relazioni turistico-culturali con le diverse comunità anche di altre nazioni. «È stato creato un sistema di collaborazione tra le attività ricettive spiega nel quale ognuno non si limita a mandare un ospite in un'altra struttura qualora la propria fosse piena, ma fa incoming per gli altri. Se qualcuno non può ospitare un cliente, s'impegna con lui a trovargli un'altra sistemazione in una struttura simile del territorio in poco tempo. Non la segnala solamente. Un servizio in più ed efficace per facilitare il turista, che non diventa solo strumento di conquista come emerge dal marketing consueto, ma ospite del territorio, mirando a farlo sentire tale, indipendentemente da dove alloggia. Deve percepire un intero territorio come amichevole. amici che magari lo invitano a cena o a pranzo, anche in un luogo diverso da dove alloggia, e i turisti vengono coinvolti attivamente in attività esperienziali della tradizione, di cucina, di agricoltura e altro».

Il sistema

Quello della Valdaso è un sistema turistico molto sviluppato, legato all'ambiente, alla natura, alla campagna, all'agricoltura. Principalmente piccole realtà, spesso a conduzione familiare, che hanno creato un modello originale di ospitalità diffusa. Una densità di strutture ricettive, rispetto alla popolazione, tripla di quella regionale. Una ogni 124 abitanti contro una ogni 305. Pochissimi alberghi. Invece sono presenti 106 agriturismi, poi country house e alloggi rurali vari, circa 70 b&b localizzati nei borghi e in campagna, case vacanza e affittacamere. Quindi agricamping, alcuni dei quali gestiti da stranieri, come belgi e olandesi.

Francesco Massi

