IL NUOVO ANNO

FERMO I primi a rimettere piede a scuola, ieri, sono stati presidi e insegnanti. Richiamati al lavoro dal primo atto del nuovo anno scolastico, il collegio docenti. Ieri, nel Fermano, è stato anche il giorno di partenza dei corsi di recupero, ma i plessi che hanno riaccolto gli studenti sono stati pochissimi. La maggior parte ha preferito aspettare ancora qualche giorno. Mentre altri, le lezioni per far rimettere gli alunni in pari, le faranno durante l'anno. È il caso dell'Isc Nardi di Porto San Giorgio dove, ieri, il primo collegio docenti dell'anno s'è tenuto online e dove i corsi di recupero partiranno il 14 settembre, primo giorno di scuola.

I gruppi

«Li abbiamo programmati in itinere spiega la dirigente Daniela Medori perché potessero essere coinvolti sia i ragazzi con le insufficienze sia gli altri. Li faremo in gruppo, per offrire potenziamento e consolidamento a tutti, sia durante l'orario didattico sia di pomeriggio». All'Isc Fracassetti di Fermo, invece, i corsi di recupero sono cominciati ieri. Qualche mamma ha chiamato per chiedere se, con tosse e raffreddore, ma senza febbre, avrebbe potuto mandare il figlio a scuola. Risposta negativa, si resta a casa. Al Liceo classico di Fermo i corsi di recupero partono oggi. Ieri c'è stato il primo consiglio docenti, in presenza. «Le aule ci sono, i distanziamenti pure. Le aule impegnate saranno poco più di dieci. Non dovremmo avere problemi», fa sapere il preside Piero Ferracuti. Nelle scuole del Fermano, l'idea delle ripetizioni a distanza non ha attecchito. Chi più chi meno, tutti i plessi si sono attrezzati per accogliere gli studenti che devono recuperare qualche debito.

Le regole

Le regole per tornare a scuola ci sono il ragionamento dei presidi , basta seguirle. Che poi questa sarebbe la parte più facile. Ai corsi di recupero, di solito, partecipano cinque-sei studenti per classe, o poco più. Organizzarli in aula non è un grosso problema. Discorso diverso quando le classi sono al completo. Il banco di prova l'avremo tra tredici giorni. Le scuole si dicono fiduciose. In queste settimane non hanno fatto altro che ingegnarsi su come recuperare spazi e allargare stanze. Qualcuno è ancora al lavoro. A Fermo c'è il caso del Liceo scientifico che è in cerca di un'altra sede per sistemare alcune classi. In quella di viale Trento sono in corso i lavori di adeguamento sismico e una parte delle aule non potrà essere utilizzata.

Corsa contro il tempo

Una corsa contro il tempo che, se non darà esito positivo, costringerà la scuola ad alternare, almeno per i primi tempi, lezioni in presenza e a distanza. Ipotesi che sembra, invece, scongiurata per gli altri istituti superiori. La questione era legata a doppio filo con quella dei trasporti. L'altro ieri c'è stata la svolta. Gli autobus potranno viaggiare all'80 per cento della normale capienza (prima si parlava del 50 per cento). L'accordo raggiunto dalla Conferenza Stato-Regioni fa tirare un sospiro di sollievo a scuole e famiglie, scongiurando anche i famigerati orari d'ingresso scaglionati. Emergenza rientrata alla Trasfer. La società dovrebbe riuscire a garantire il servizio per tutti gli studenti delle superiori. Per quelli più piccoli, l'organizzazione passa dai Comuni, ma anche lì le cose dovrebbero andare meglio del previsto. Anche perché ci sarà da capire quante famiglie preferiranno occuparsi direttamente di portare e andare a prendere i figli a scuola. Ma questo si saprà solo tra qualche giorno.

I dirigenti

Nuovo inizio, ieri, per sei dirigenti. Stefania Scatasta è approdata all'Iti Montani. L'ex preside di Ipsia e Liceo artistico ha preso il posto della pensionata Margherita Bonanni ed è stata sostituita da Annamaria Bernardini, che ha lasciato l'Isc Fracassetti, dove, al suo posto, è arrivata Alessandra Goffi. Altro cambio alla Da Vinci Ungaretti: Maria Teresa Barisio ha sostituito Marinella Corallini, in pensione. Dopo due anni all'Isc di Monte Urano e dopo aver vinto il ricorso contro l'ufficio scolastico regionale, Anna Maria Isidori è tornata alla Betti. A Monte Urano è andata Rossana Gentilini.

Francesca Pasquali

