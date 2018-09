Il nuovo anno e i vaccini Le famiglie già in regola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO FERMO Ieri, al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico, quasi tutti gli studenti degli istituti comprensivi della città erano in classe. Pochissimi quelli che sono rimasti a casa. Mentre a nessuno è stato vietato di entrare. Al ritorno dietro i banchi, il problema vaccini sembra essere risolto. Tra autocertificazioni, prenotazioni, certificati e libretti sanitari, la maggior parte delle famiglie si è messa in regola.L'estensioneCome l'anno scorso, anche per questo i genitori hanno potuto presentare le...