Il Natale fa le prove di ripartenza sulla lama dei pattini da ghiaccio

FERMO Entrano dal tornello, i primi ragazzini che inforcano i pattini. Le scarpe le lasciano nell'armadietto numerato. Prima di scivolare sul manto liscissimo, misurano la temperatura. Poi, via, sulle lame taglienti. Torna, in piazza del Popolo, la pista di ghiaccio. Con alcune novità per la pandemia. Ieri pomeriggio l'inaugurazione, dopo lo stop dell'anno scorso.

Identica la location, di fronte al loggiato di San Rocco. Dall'altra parte di piazza, svetta l'albero meccanico, per la seconda volta tra i protagonisti del Natale fermano. Ridono i pattinatori più o meno improvvisati. «Ci è mancato un sacco», dicono. Lo ripete Annalisa Cerretani. «Siamo contenti perché la pista ci è mancata tantissimo. Già sentire la musica significa vitalità, sempre con un occhio alla sicurezza», spiega l'assessora al Turismo. Con lei, per il taglio del nastro delle prime due attrazioni, una parte della giunta e alcuni consiglieri. Fa avanti e dietro a bordo pista Lauro Salvatelli che, con la Sporteventi, gestisce l'impianto. «Per entrare fa sapere , non serve il Green pass perché rientriamo tra le attività sportive all'aperto. Per lo stesso motivo non c'è l'obbligo della mascherina».

Nell'area pattini entra solo chi va in pista. I pattini vengono sanificati dopo ogni uso. Sul ghiaccio possono starci massimo cento persone per volta. «Lo prevede la normativa europea: una distanza di tre metri tra ogni persona e la pista è di trecento metri quadrati», spiega Salvatelli. «Stiamo facendo il possibile per dare ai giovani la possibilità di fare sport in massima sicurezza», aggiunge. L'impianto resterà aperto fino al 16 gennaio, nei giorni feriali dalle 15 alle 23, nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 24, dal 23 dicembre al 9 gennaio dalle 10 alle 24. Facile pensare a una proroga, come negli anni passati, Covid permettendo. Un'ora sui pattini costa sette euro. La Sporteventi ha partecipato a un bando e consegnato al Comune 30mila buoni con gli ingressi scontati del 50% per gli studenti delle scuole. Il resto del Natale fermano sarà presentato mercoledì. Per ora, si sa che in piazza torneranno i mercatini nelle casette di legno, mentre in piazzale Azzolino sarà montano un tendone da circo. Il circo, che è il tema di questo Natale, sarà anche quello dell'illuminazione che verrà accesa l'8 dicembre. Lo stesso giorno della fiera dell'Immacolata. Per adesso, hanno aderito una ventina di espositori, ma c'è tempo fino a fine mese per prenotare. Le bancarelle saranno dislocate tra piazza, viale Veneto e viale XX Settembre. Sempre l'8 verrà inaugurata la casa di Babbo Natale nell'ex tunnel del trenino. Le luci, quest'anno, illumineranno anche «tanti quartieri, per dare a tutti il senso del Natale». Parla di «Natale molto composito, con ampi spazi adatti al divertimento di bambini e ragazzi», il sindaco Paolo Calcinaro.

«Ormai, abbiamo la nomea di posto dove passare una giornata o un weekend per famiglie anche di fuori», prosegue. Altro taglio del nastro, oggi, in piazza, dove aprirà un negozio di caramelle della pasticceria Leoni. È il secondo, nel giro di pochi giorni, dopo l'apertura di una boutique, sempre sotto il loggiato. «Abbiamo molte richieste per il food fa sapere Calcinaro , ma c'è il problema del doppio bagno. C'è una discussione in corso per cercare di alleggerire le normative. Altrimenti, tutti i locali di somministrazione sarebbero tagliati fuori». La questione riguarda i locali sfitti che prima ospitavano altre attività e che, per diventare di somministrazione, devono avere i doppi servizi, per personale e clienti.

