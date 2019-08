CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Motor Dayè già emigrato7Civitanova piglia tutto. La città della costa maceratese ha scippato a Porto Sant'Elpidio l'International Motor Days, il festival dedicato al mondo dei motori e dell'automotive ospitato, per i primi tre anni, nella zona industriale elpidiense. L'anno prossimo, location dell'evento ormai conosciuto in tutto il Fermano e oltre, saranno l'area dell'ente fiera e le zone limitrofe esterne di Civitanova. Probabilmente l'evento si terrà dal 22 al 24 maggio, ma la conferma ufficiale deve ancora arrivare. Come di...