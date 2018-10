Il mercato in tre pezzi non piace in calo sia clienti che bancarelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISIFERMO Spezzettato e mezzo vuoto. Da qualche anno il mercato di Fermo non è più quello di una volta. Ogni sabato, di prima mattina, a prendere posto lungo la strada nuova ci sono sempre meno ambulanti. Mentre aumentano i buchi tra una bancarella e l'altra, diminuiscono i clienti. E il confronto con le altre piazze si fa impietoso. «Vengo qui da 32 anni dice Luciano Alesiani e resisto solo perché tra un po' andrò in pensione. Il segreto di un mercato è creare abitudine nel cliente. In ogni posto del mondo la piazza è luogo di...