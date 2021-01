Il mercato frena C'è il concordato per due aziende

La domanda per il 2021 è: se e come si riprenderà il comparto calzaturiero fermano o quante imprese chiuderanno? I danni dell'emergenza sanitaria si sommano a una situazione che per il comparto era già tutt'altro che rosea. «Da un lato sono ottimista perché quando la situazione tornerà alla normalità ci sarà voglia di spendere dall'altro lato devo essere realista e dire che mi aspetto molte chiusure di aziende» confessa Valentino Fenni, presidente della sezione calzature di Confindustria Centro Adriatico. E il 2020 è terminato con due aziende che hanno chiesto il concordato: Giancarlo Paoli srl in liquidazione di Porto Sant'Elpidio e Ib Produzioni srl di Monte Urano. Entrambe le aziende si sono riorganizzate e ristrutturate per ripartire e sfidare lo scenario attuale. Due concordati che dimostrano ancora una volta le difficoltà del settore. Le aziende non devono solo fare i conti con la pandemia e la congiuntura ma anche con lo stato di arretratezza in cui versa il territorio (infrastrutture reali e digitali), e con una politica non solo incapace di soddisfare le richieste ma capace, con il decreto legge Resto al Sud, di porle in posizione di svantaggio rispetto a quelle che producono al Sud. «Quanti clienti e fornitori spariranno?» si chiede inoltre Fenni che mette sul tavolo un altro grande problema: il credito. «Le nuove regole applicate dal sistema bancario vanno a sfavorire ancora una volta i più piccoli. Unirci? Ce lo sentiamo ripetere da tempo ma purtroppo non è nella nostra mentalità. Ma le grandi imprese non stanno andando molto meglio delle piccole» chiosa il presidente dei calzaturieri di Fermo e Ascoli che in materia del credito lancia due proposte: legalizzare la girata degli assegni e il rating di filiera. E tra le varie incertezze c'è anche quella delle fiere. Gli eventi con presenza fisica o sono stati prorogati (Gallery Shoes a Dusseldorf) o sono tutti digital (Expo Riva Schuh e Pitti). E il Micam a Milano? Ad oggi è confermato al 21-23 marzo ma la sua esistenza è legata alle decisioni del Governo.

Massimiliano Viti

