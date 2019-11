Il mare ha fatto danni ovunque

FERMO La mareggiata dell'altra notte ha causato danni lungo tutta la costa fermana. I problemi maggiori li ha avuti Porto Sant'Elpidio, ma anche gli altri Comuni del litorale devono fare i conti con strade allagate, argini da riparare e spiagge da ripulire. A Porto San Giorgio le onde hanno invaso l'arenile spazzando via tutto quello che si sono trovate davanti e arrivando, in certi punti, sulla strada. Divelte alcune docce sulle spiagge libere. Distrutta, di nuovo, la passerella per le carrozzine. Danni anche agli chalet. Convocata per domani una riunione in Comune con i balneari per fare il punto della situazione e raccogliere le richieste. «Bisognerà capire dice il sindaco Loira se questo tipo di barriere è ancora adeguato a fenomeni che sono cambiati». Sulla spiaggia tra Porto San Giorgio e Lido di Fermo la furia del mare ha distrutto il ponticello di legno che collegava i due tratti. Una volta che l'acqua si è ritirata, sulla sabbia, sono rimasti solo i paletti che lo sorreggevano. Disagi anche a Pedaso dove i flutti hanno invaso il lungomare, avvicinandosi pericolosamente al centro del paese. Allagato e subito chiuso il sottopasso che porta in spiaggia. A Marina Palmense un pedalò è stato ritrovato dentro il fosso Stella. A sud, nessun problema nella zona dove di recente sono state posizionate le scogliere radenti. Allagamenti si sono invece verificati dalle parti di fosso San Biagio, dove è previsto il prolungamento delle scogliere. I lavori sono stati consegnati e dovrebbero partire a breve. In corso d'opera, invece, gli interventi a Lido di Fermo. Si tratta di cinque scogliere che andranno da Riva del Pescatore a Lido San Tommaso.

