Il lungomare si rifà il look nuovi lampioni e area di sosta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RESTYLINGFERMO Operai al lavoro in questi giorni sul litorale fermano. La costa nord si rifà il look in vista dell'estate e dei primi eventi. «Abbiamo cominciato a sistemare tutti i servizi per il clou della stagione», spiega l'assessore all'ambiente Alessandro Ciarrocchi. «È un lavoro che stiamo svolgendo in sinergia con gli altri assessorati. Visto l'approssimarsi del clou dell'estate, ci vogliamo far trovare pronti con l'offerta turistica, curando il decoro urbano e fornendo fin da adesso i servizi necessari per prepararci agli...