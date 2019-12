L'INCONTRO

FERMO La corsa di Fratelli d'Italia per le regionali è partita con Magdi Allam nella cena di venerdì organizzata dall'ex sindaco di Fermo Saturnino Di Ruscio, che ha chiamato a raccolta tutto il partito della Meloni. Al camping Valentina di Lido Di Fermo c'erano 150 persone tra rappresentanti delle istituzioni, dirigenti comunali, ex sindaci, amici che ruotano attorno al mondo di destra in provincia. Più di cento libri venduti dal giornalista che da 16 anni vive sotto scorta. Allam che è stato editorialista di Repubblica, vicedirettore del Corriere della Sera, ha collaborato con Oriana Fallaci, ha scritto 16 libri su Islam e immigrazione. A Lido di Fermo non si è risparmiato e, dopo aver parlato di rispetto e religione islamica incompatibile con le leggi laiche, ha passato la serata a firmare autografi. È stata un'iniziativa per dire che FdI Fermo c'è ed è in forza. Di Ruscio al centro, con lui il portavoce provinciale Andrea Balestrieri e regionale Carlo Ciccioli, il deputato Francesco Acquaroli, il responsabile dei piccoli comuni Andrea Putzu. Durante l'evento centrato sui valori fondanti del partito con unica leader donna in Italia, non si è accennato alle candidature né ai due assenti: l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli e l'ex sindaco di Porto San Giorgio Andrea Agostini. A giorni dovrebbe sciogliersi la riserva, il nome dovrebbe arrivare come pacco dono sotto l'albero di Natale. L'iniziativa con Allam «è stata organizzata per avvicinare i cittadini ai problemi e alle emergenze che stiamo vivendo» spiega Di Ruscio. Ciccioli suona la carica per le regionali e richiama lo spirito di squadra dei potenziali candidati, Acquaroli parla di salvaguardia dell'identità nazionale, cavallo di battaglia di FdI.

Sonia Amaolo

