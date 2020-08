Il Le Gall è in campo per la sicurezza «Ogni sera regaliamo le mascherine»

7Il mondo dei locali si mobilita. Fra quelli più gettonati c'è la discoteca Le Gall a Porto San Giorgio reduce da un altro fine settimana sold out. Uno staff di 40 persone è lì a garantire la sicurezza e solo all'ingresso ci sono 14 uomini della security per dare gratis le mascherine ai ragazzi, oramai il Le Gall è diventata la discoteca di riferimento nel Fermano, quella che si contende il popolo della notte con lo Shada di Civitanova. E proprio da Civitanova arriva il titolare del Le Gall Daniele Maria Angelini, che da imprenditore ha puntato tutto sulla riviera fermana. «Ogni sera diamo gratis 200-300 mascherine, le regaliamo dice Angelini - siamo diventati un punto di riferimento per la provincia di Fermo con il nostro format Mamacita per notti magiche al nostro disco village con uno spettacolo nazionale che sta girando e in Italia fra Jesolo, Porto San Giorgio, Gallipoli e Costa Smeralda. Un grande successo». Sulla sicurezza dice: «Abbiamo 12/14 uomini sulla sicurezza, tre/quattro sempre fissi solo per invitare i giovani a indossare mascherine. Le difficoltà a far rispettare le norme anti Covid ci sono, ma le superiamo e sono soddisfatto e orgoglioso di poter dare la possibilità di divertirsi per tanti giovani che arrivano non solo da Fermo ma anche da Macerata e da Ancona». Angelini ringrazia l'amministrazione sangiorgese. «Ringrazio il sindaco Nicola Loira e l'assessore alla sicurezza Valerio Vesprini che in questi anni ci sono stati sempre vicini e hanno sempre collaborato affinché i giovani fermani possano divertirsi in provincia senza necessità di emigrare per divertirsi». Ringraziamenti anche alle forze dell'ordine: «Vengono sempre per i controlli e agenti e carabinieri si approcciano sempre in modo garbato, ci consigliano come meglio fare».

