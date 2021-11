Il lavoro non c'è, anzi sì Ma operai e ingegneri ora non si trovano più

L'ECONOMIA

FERMO Cortocircuito nel mondo del lavoro. Le imprese fanno difficoltà a reperire manodopera specializzata e ad affrontare il ricambio generazionale mentre molti giovani sono senza lavoro. Domanda e offerta di lavoro non sono allineati. La formazione diventa centrale, con Cna Fermo che dice No all'assistenzialismo statale. Vedremo cosa accadrà a partire da oggi, con la fine del blocco dei licenziamenti e con un mercato del lavoro più dinamico. Secondo Cna Fermo, mancano operai specializzati nell'edilizia e nel tessile e calzaturiero. Ma mancano anche gli addetti alla ristorazione, gli stagionali, i conducenti e gli autisti, così come gli ingegneri informatici e gli specialisti del web, entrambi molto richiesti sul mercato.

La situazione

«Sia i giovani e sia le imprese sono alla ricerca di qualcosa di diverso da ciò che il mercato sta offrendo» conferma il presidente di Cna Fermo Emiliano Tomassini che poi prosegue: «Le imprese che rappresentiamo lamentano una formazione poco legata al mondo produttivo e scarsamente pratica. Orientare famiglie e ragazzi vuol dire far passare il messaggio dell'opportunità lavorativa e della dignità del lavoro in fabbrica, senza essere annebbiati dalle illusioni dei social». Il riferimento è all'influencer su Instagram o Tik Tok o dei pochissimi che riescono a sbarcare il lunario con i video virali sui social. La soluzione è orientare famiglie e giovani e formare adeguatamente i ragazzi. Per il direttore di Cna Fermo Alessandro Migliore i formatori e le risorse da assegnare loro vanno individuati tra chi ha più efficacemente di altri svolto il proprio ruolo negli ultimi anni. «Serve una ricognizione della formazione (sia pubblica sia privata) per valutare le performance migliori. Ovvero individuare i soggetti che hanno conseguito risultati più elevati in termini di formazione finalizzata all'occupazione».

I soldi

Qui andrebbero convogliate le risorse finanziarie. «Bisogna investire sull'orientamento scolastico, stringendo rapporti con gli istituti superiori del territorio e mettere a sistema risorse anche per inserire gli artigiani nei percorsi scolastici» prosegue Migliore secondo il quale «per ottenere un risultato più efficiente, va potenziato il meccanismo di segnalazione delle aziende per i progetti di alternanza scuola-lavoro». E proprio in questo preciso contesto le associazioni di categoria diventano importanti. «Tramite i nostri enti di formazione riusciamo a interpretare le esigenze dei territori e predisponiamo corsi di formazione con relativi stage aziendali rispondendo a bandi pubblici o proponendo percorsi a pagamento» osservano Tomassini e Migliore che evidenziano il ruolo degli Its come «importante strumento per la crescita della cultura digitale e dell'innovazione». L'Its Fermo, con i suoi corsi nei settori moda, meccanica, agroalimentare e Ict, sempre secondo Cna Fermo «dimostra di integrarsi al meglio con il mondo delle imprese proprio perché rappresentate dalle associazioni di categoria tutte». La stessa associazione è favorevole alle academy aziendali al fine di svolgere formazione mirata per il ricambio generazionale all'interno delle aziende stesse. «La dignità del lavoro in fabbrica viene minata nei casi in cui gli stipendi sono inadeguati. Senza dimenticare il diffuso assistenzialismo riferito a lavoratori in cassa integrazione, oltre al reddito di cittadinanza e altri sostegni economici che spesso condizionano la ricerca di un lavoro quando invece sarebbe più produttivo legiferare un obbligo ai servizi alla collettività (ecologici in primis)» terminano i vertici di Cna.

Massimiliano Viti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA