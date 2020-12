IL LAVORO

FERMO Il Covid ha massacrato l'economia fermana. Non è una novità, ma quando a suffragare le parole ci sono i numeri, la questione assume toni ancora più cupi. Gli ultimi dati sono quelli di novembre e disegnano un quadro preoccupante. A partire dalle 24 imprese perse negli ultimi undici mesi. Non tantissime, si dirà. Ma è sempre un dato negativo, sintesi del saldo tra aperture e chiusure. Agricoltura, manifatturiero e commercio i settori messi peggio. Dall'inizio dell'anno, hanno perso rispettivamente 59, 57 e 13 imprese. 55 di quelle manifatturiere erano del settore pelli e calzature. In crescita, invece, attività immobiliari (+32), ricettività e ristorazione (+27), attività professionali, scientifiche e tecniche (+12) e servizi di informazione e comunicazione (+12). Numeri forniti ieri dalla Cna di Fermo.

La tendenza

«Constatiamo ha esordito il presidente Paolo Silenzi un costante impoverimento, che intacca la tradizione calzaturiera. La nostra è la provincia marchigiana che più ha perso in saldo di imprese (la media regionale è di -8,4%, ndr). È ora che la politica si assuma le sue responsabilità». Il riferimento è all'esclusione dell'Area di crisi complessa Fermano-Maceratese dalla decontribuzione del costo del lavoro prevista per il sud. Per la quale il deputato della Lega, Mauro Lucentini, ha annunciato un ordine del giorno in Parlamento. «Se l'atteggiamento verso la nostra provincia resterà questo, non ce la faremo», ha spiegato il direttore della Cna, Alessandro Migliore. Si appella alla Regione, l'associazione di categoria, e alla Camera di commercio regionale. Collegati, ieri, c'erano il consigliere regionale Andrea Putzu e il presidente della Camera unica, Gino Sabatini. «Come Regione, ci abbiamo messo la faccia, nell'attesa che il Governo riesca a comprendere che l'Area di crisi è un grande punto di riferimento dell'economia marchigiana», ha detto il primo. «Il 2021 deve essere contemplato come anno per fare progettazioni condivise per la ricapitalizzazione della piccola e microimpresa», ha aggiunto il secondo.

Il futuro

Per le imprese, la parola d'ordine è resistere. Rispetto all'anno scorso, il calo di quelle nuove è stato netto: -25%. Ancora una volta è il manifatturiero ad avere i dati peggiori (-37). Si salvano i servizi, compresi quelli alla persona. Il dato che fa ben sperare arriva dalle assunzioni, aumentate, quest'anno, nel Fermano, del 59,5%. 7.718 i nuovi assunti nel terzo trimestre di quest'anno, contro i 4.838 del secondo (+2.880) e i 7.489 del terzo dell'anno scorso (+220). Positivo il rapporto tra assunzioni e cessazioni: +408 nel terzo trimestre di quest'anno. Per Silenzi, l'unica certezza è che il Fermano non potrà fare a meno del manifatturiero, «Ci sono Comuni dive in cui conta per il 60-65%. Dire che non ci si potrà più puntare significherebbe desertificarli».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA