Il freddo spinge i musei,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FESTA FERMO Niente pioggia, ma i temuti nuvoloni sono purtroppo arrivati. Dipingendo di grigio la giornata di festa, hanno in parte rovinato i programmi di chi avrebbe voluto trascorrere Pasquetta all'aperto. Da mattina a sera, dal mare alla montagna, il sole è rimasto nascosto.La sceltaL'aria frizzantina ha scoraggiato gli amanti delle scampagnate, che, per il pranzo, hanno ripiegato su ristoranti, chalet e agriturismi. Le eccezioni non sono mancate. Qualche coraggioso, zaino in spalla e buste colme di ogni ben di Dio in mano, al picnic...