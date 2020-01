«Il food è la carta per rilanciare il comparto moda»

LE PREVISIONI

FERMO E' tempo di saldi ma le famiglie spenderanno meno dell'anno scorso, spesa in calo dell'1,3% secondo Federconsumatori. Le speranze sono alte ma non altissime. Porto Sant'Elpidio punta sul food che potrebbe trainare il comparto moda. Riqualificato il centro nuove attività hanno aperto tra ristoranti, bar, pizzerie. Gli italiani non rinunciano al cibo, da considerare come risorsa per le attività d'abbigliamento e calzature. Queste sono le considerazioni di Milena Sebastiani referente Confartigianato. «I saldi sono sempre un'opportunità per sistemare le scorte dei commercianti, si aspetta questo momento dice Milena Sebastiani sotto le festività le persone si fermano davanti alle vetrine per vedere i prezzi dei vestiti e comprarli ribassati, ma a Porto Sant'Elpidio il comparto che più funziona è l'enogastronomia, con i nuovi locali aperti in via Battisti e sul lungomare che tengono il colpo. Grazie anche ai clienti dell'Umbria e alle politiche che abbiamo portato avanti negli anni. Funzionano i locali storici ma anche i nuovi aperti dai giovani». Il settore moda segue la crisi del manifatturiero «inutile nascondere che tante attività hanno chiuso ancora Sebastiani - ma il food potrebbe rilanciare il comparto moda con iniziative capaci di utilizzare al meglio il lungo corso da via Battisti a via Principe Umberto, dove ci sono locali ben frequentati che potrebbero spingere il passeggio e lo shopping». Creare eventi tipo sfilate moda all'aperto sfruttando le tavole apparecchiate dei ristorantini del centro o del lungomare sarebbe un'idea. Confartigianato come sostiene le attività? «Siamo una grande associazione e abbiamo risposte per tutti i problemi, andiamo dai bandi a fondo perduto alla creazione di nuove imprese, dall'assistenza al credito ai corsi di formazione. Sosteniamo le start up e invitiamo i commercianti ad associarsi perché l'unione fa la forza» la chiosa.

Sonia Amaolo

