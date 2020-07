Il Festival organistico l'esordio con il maestro Luciano Zecca

PORTO SAN GIORGIO Domani torna un appuntamento ormai tradizionale nel cartellone degli eventi estivi: la chiesa di San Giorgio Martire ospita ad ingresso libero il 14esimo Festival organistico Città di Porto San Giorgio. Diretto dal maestro Mario Ciferri, le quattro date previste nel rispetto del distanziamento anti pandemia vedono il patrocinio dell'assessorato alla Cultura, dell'associazione Musica Viva, del Consiglio regionale e della Fondazione Carifermo. Domani sera alle 21,30 il programma sarà aperto dal maestro Luciano Zecca. Ha svolto attività didattica presso vari conservatori statali di musica e contemporaneamente ha intrapreso un'intensa attività concertistica nella veste di solista che lo ha portato in numerosi paesi d'Europa, America e Asia. Ha tenuto concerti, esibendosi in rassegne e sedi prestigiose, in Italia (duomo di Milano), Germania, Austria, Francia, Svizzera, Spagna Inghilterra , Danimarca , Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Repubblica Ceca , Ungheria, Polonia , Russia , Stati Uniti e Giappone. Venerdì 24 luglio sarà la volta di Giulia Bachetti, il 31 luglio di Giovanmaria Perrucci ed il 7 agosto di Felician Rosca.

