Il Festival del Piceno anteprima al teatro di Falerone

FALERONE Stasera, alle 21.15, la suggestiva cornice del teatro romano di Falerone ospiterà l'anteprima del 30esimo Festival Musicale Piceno (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria). La soprano Angelina Maniscalco e il M° Bruno Canino al pianoforte offriranno al pubblico un programma che spazia dal repertorio antico al 900. Soprano lirico leggero, Angelina Maniscalco vanta una solidissima e vasta esperienza nel repertorio di musica lirica e contemporanea. Segnalatasi sulla scena nazionale, in particolare per le eccellenti doti di tecnica vocale e interpretativa, si è distinta per la sua voce naturale riconosciuta unica per caratteristiche timbriche, di purezza e di intonazione. Bruno Canino è un pianista e compositore che si è imposto sulla scena internazionale come interprete di musiche d'avanguardia. Componente del duo Canino Ballista, nella sua carriera si è dedicato in particolar modo alla musica contemporanea, collaborando con artisti come Pierre Boulez, Karlheinz Stockausen, Gyorgy Ligeti, Luigi Nono, Sylvano Bussotti. È in corso di pubblicazione il recente progetto discografico di 32 brani che abbracciano diversi periodi della storia della musica vocale, dal repertorio al 900, che i due artisti hanno inciso insieme.

