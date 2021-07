Il fermano Paolo Santarelli, docente di lettere, non demonizza né Invalsi né Dad. Anzi, considera quest'ultima come un «male necessario».

Professor Santarelli, come è andata quest'anno l'Invalsi?

«Ormai gli studenti e le studentesse sono abituati a mettere le crocette. Quest'anno è stato facile, affianchiamo sempre verifiche di questo tipo a quelle più classiche. Sono diventate quasi prove di routine. Devo dire che per noi è stata anche una grande soddisfazione l'aver avuto studenti che ci hanno detto che si sono trovati che sono trovati bene. Ci ha fatto piacere, e devo anche dire che strumenti di verifica come questo possono avvicinare alle altre culture globali». Con la Dad come è andata?

«Lo definirei più un male necessario, e vista la situazione che c'è stata direi che è andata pure bene. Il rapporto insegnante alunno, che ritengo essenziale per l'apprendimento e la formazione scolastica, si è potuto mantenere. C'è sempre stato un contatto visivo, anche di fronte ad una fotocamera. In Dad, poi, a volte hanno partecipato anche le famiglie che si trovavano nello stesso luogo dei figli. Io non la condanno. Quando siamo stati a casa e le lezioni erano a distanza, una volta tornati in classe, abbiamo ricominciato da dove eravamo rimasti, approfondendo quello che non era stato possibile fare».

Il calo di rendimenti da cosa è stato causato secondo lei?

«Non tanto dalla Dad, ma dal Covid in sé. Anche quando eravamo in classe, distanziati, gli alunni hanno sofferto. Noi non abbiamo potuto applicare le metodologie di insegnamento che comportavano contatti e collaborazioni tra di loro. Loro hanno bisogno del contatto reciproco. Le verifiche? Se l'insegnante sa motivare lo studio di una materia, gli alunni studiano a prescindere. L'ho sperimentato io stesso: hanno voglia di imparare, e sono disposti a farlo a qualunque costo se incuriositi».

Per il futuro?

«Sono strumenti che non vanno demonizzati, ho detto. Sono mancate le occasioni di socialità, di lavori di gruppo, di gite: in queste situazioni riescono ad apprendere anche gli studenti che hanno più difficoltà. Senza la Dad sarebbe stata una catastrofe, anzi, per il futuro, la didattica integrata può aiutare i ragazzi che devono stare a lungo lontani da scuola».

Chiara Morini

