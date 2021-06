Il ferito trascinato dall'auto Si fa luce anche su altre liti

LE INDAGINI

SANT'ELPIDIO A MARE Sta bene il cinquantunenne di Sant'Elpidio a Mare urtato dall'auto del suocero nel pomeriggio di sabato scorso a Bivio Cascinare. Dopo lo spavento iniziale, in cui l'uomo era parso sulle primissime battute in stato di incoscienza, le sue condizioni sono rapidamente migliorate. Per precauzione il ferito è stato comunque trasportato all'ospedale regionale di Torrette, ma il quadro clinico non ha destato preoccupazioni.

La situazione

A parte contusioni e ferite agli arti, non sono state riscontrate lesioni di rilievo e gli accertamenti eseguiti hanno escluso fratture. Al di là della moderata gravita dell'incidente, la dinamica è stata decisamente singolare e rocambolesca, destando sorpresa e curiosità tra i residenti della frazione. Ora spetterà alle forze dell'ordine, intervenute sul posto insieme ai medici di soccorso del 118, chiarire cosa sia accaduto tra il ferito e il suocero, per accertare eventuali responsabilità. Tra i due ci sarebbero stati diverbi piuttosto vibranti già in passato, che si sono ripetute nel pomeriggio di sabato. Quando il suocero, stanco dell'ennesima lite, è salito in auto intenzionato ad andarsene, il genero si sarebbe avvicinato all'auto per impedirgli di partire, ma l'automobilista non ha arrestato la marcia ed ha proseguito. Secondo i primi accertamenti sulla dinamica dell'incidente, decisivi per la ricostruzione puntuale dell'episodio, l'urto tra la vettura e il pedone non è avvenuto frontalmente: il 51enne si trovava sulla fiancata, lato guidatore, sarebbe stato colpito dallo specchietto, poi è stato trascinato per alcuni metri lungo una stradina che sbocca sulla provinciale Fratte. Il familiare non si è fermato e si è allontanato a bordo della sua auto. Ha fatto rientro in casa più tardi, una volta sbollita l'arrabbiatura. Da qui la possibilità che sia chiamato a rispondere di omissione di soccorso.

L'epilogo

Non sembrano esserci elementi, invece, per contestare la volontarietà dell'investimento. Visto l'epilogo tutto sommato positivo e le modeste lesioni subite dall'uomo trasportato a Torrette, si spera ora che tra i due possa prevalere il dialogo e magari sia possibile recuperare rapporti più sereni.

Pierpaolo Pierleoni

