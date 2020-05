IL FENOMENO

FERMO I volti sorridenti dei clienti dicono più di mille parole. Si rimirano negli specchi come se si guardassero per la prima volta. Dopo settimane in tuta e ciabatte, sfoggiare una bel taglio ha un che di speciale. Le sapienti mani di parrucchieri e barbieri, ieri, si sono rimesse all'opera. Le prenotazioni abbondano e le pause pranzo saltano. Si lavora fino a sera per recuperare il tempo perso.

L'agitazione

«Eravamo un po' agitati racconta Sara Monterubbianesi della parrucchieria Le Pois, dentro il centro commerciale di Campiglione , non sapevamo come sarebbe andata. I clienti per ora sono bravi, ci chiedono quello che possono o non possono fare. Vogliono sapere se è tutto in regola e, quando capiscono che è così, si rilassano. Questa loro disponibilità ci mette una gran voglia di lavorare». Per terra, nastri colorati indicano il percorso da fare per arrivare alle sedie. Nella zona taglio, gli occhi delle parrucchiere incrociano quelle delle clienti. Sguardi d'intesa e sorrisi coperti dalle mascherine.

Lo squillo

Il lavoro è stato concordato per telefono, così si risparmia tempo. Dopo un'oretta, le prime ricrescite sono coperte e dalla porta escono facce soddisfatte. Come se, insieme ai capelli finiti a terra, si siano scrollate di dosso questo brutto periodo. «Questa ripartenza è un bene e un male. Un bene perché da qualche parte bisogna ricominciare, un male perché, tra un po', con il caldo, sarà davvero difficile lavorare con le mascherine», dicono da Big Hair Style. Ieri ha fatto visita al barbiere pure il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, che ha condiviso sui social una foto a immortalare il momento.

La costa

Luciano Romanella, i capelli, è andato invece a farseli a Porto San Giorgio. Il salone Nuova Era ha rifatto il look all'ex assessore comunale. Ma c'è anche chi parecchie , il primo giorno di riapertura l'hanno passato dall'estetista, per una lampada o una ceretta. «Faccio questo lavoro da una vita dice Lucilla Di Marzio ma, dopo tre mesi fermi, sembra quasi di averlo scordato». A riprendere confidenza con pinzette e smalti basta poco. «Siamo abituate a usare mascherine e guanti prosegue , ma le visiere rendono tutto più complicato. E speriamo che ci vengano incontro con l'affitto, perché, così, non sarà facile riuscire a pagarlo».

Le unghie

A un tavolo, un'estetista fa le unghie a una cliente. «In questo periodo sono rimasta sempre chiusa in casa dice soddisfatta , non vedevo l'ora di poter tornare a prendermi un po' cura di me».

fr. pas.

