IL DRAMMA

PORTO SANT'ELPIDIO Pietro Bracci, 71 anni, di Porto Sant'Elpidio è la prima vittima fermana del Coronavirus. L'uomo risiedeva al quartiere Faleriense e dicono che «non è morto di Covid-19, è morto con il Covid-19», ma tanto vale. Se non ci fosse stata l'epidemia la medicina forse l'avrebbe guarito. Aveva patologie pregresse e si è trovato indifeso contro la polmonite interstiziale bilaterale, superabile se si è giovani e sani. Lui purtroppo era malato. Era stato ricoverato all'ospedale Murri di Fermo da dicembre a gennaio. Successivamente era stato dimesso e a casa era entrato in contatto con parenti e assistenti domiciliari che lo seguivano.

La diagnosi

Poi erano sopraggiunte le complicazioni ed era scattato un secondo ricovero per effettuare ulteriori accertamenti sulle sue condizioni. A fine febbraio era di nuovo all'ospedale di Fermo, nel reparto di Medicina, e pochi giorni fa le sue condizioni erano peggiorate drasticamente. Risultato positivo al tampone era stato trasferito al reparto Malattie infettive dove si trovano i casi legati al contagio e mercoledì c'è stato il tragico epilogo nel reparto che accoglieva 39 pazienti, di cui 7 in Rianimazione. Ora non è facile risalire alla catena dei contagi, capire chi può avergli trasmesso il virus. Bisogna risalire ai contatti delle ultime settimane.

La ricostruzione

A questo punto appare molto difficile credere che possa aver contratto la Sars-Cov-2 nella prima degenza ospedaliera tra dicembre e gennaio. Plausibile che sia potuto capitare tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Terribile notizia, ma per un verso rassicurante. Vorrebbe dire che ci sono meno giorni e persone a rischio di aver contratto l'infezione da un asintomatico. Parenti e persone che lo hanno frequentato negli ultimi mesi sono tutti in quarantena. secondo quanto prevede la rigida profilassi. I suoi funerali si sono svolti in forma riservata per volontà della famiglia. Il figlio ha cercato conforto sui social. Su Facebook si scorgono i segni della disperazione. Pubblicata giorno per giorno la tribolazione di chi ha a che fare con ospedali e malattia. Un calvario.

I dubbi

Le domande degli amici: «Ma tuo padre sta ancora all'ospedale?» e lui che racconta le notti passate a vegliare. Fino al post di mercoledì, le condoglianze e chiuso il sipario. Il sindaco Nazareno Franchellucci, che ieri ha sottoscritto un'ordinanza per vietare assembramenti nei parchi e negli impianti sportivi incustoditi e l'accesso al cimitero, salvo tumulazioni, e la chiusura dei mercati, esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia e torna ad appellarsi «ai tanti che ancora non hanno capito che bisogna restare a casa. Si può uscire solo per le tre ragioni che sappiamo. Questo serve, e l'esempio è quello della persona deceduta, per tutelare le persone più fragili, più anziane, che hanno patologie e rischiano seriamente gravissimi problemi con questo virus, come purtroppo è capitato a questa persona».

Il futuro

Il decesso apre ora la necessità di ricostruire con esattezza quanto avvenuto e, soprattutto, quando e dove l'uomo abbia contratto il virus. Un lavoro difficile da parte dei medici del Murri che si trovano sempre più in prima linea per affrontare l'emergenza.

Sonia Amaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

