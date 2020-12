Ancora due vittime

all'ospedale Murri

Due vittime in meno di ventiquattro ore. Il Covid continua a seminare morte nel Fermano. Ieri mattina, al Murri, è deceduta una donna di 81 anni di Sant'Elpidio a Mare. Poche ore prima il virus s'era portato via un'altra anziana, un'89enne di Porto Sant'Elpidio. «Stiamo predisponendo, come promesso nel mese di marzo, un progetto per la realizzazione di un piccolo ma simbolico monumento, da realizzare nel nostro civico cimitero che, per sempre, ricordi i tanti concittadini che ci hanno lasciato in silenzio», ha fatto sapere ieri, via social, il sindaco di Porto Sant'Elpidio, Nazareno Franchellucci. Intanto, sono tornati a salire i ricoverati positivi all'ospedale di Fermo. Ieri erano 61 (30 in Malattie infettive, 6 in Terapia intensiva, 20 in Medicina Covid, 5 in Pronto soccorso). Nella Rsa di Campofilone, ieri, i pazienti positivi erano 42, all'Inrca di Fermo 17. In aumento anche i contagi. Ieri, nel Fermano, sono stati registrati 67 nuovi casi. Risale anche il numero delle persone in quarantena. Ieri erano 1.199 (+59) di cui 248 sintomatiche (+17). Partirà da Fermo, il prossimo fine settimana, lo screening di massa voluto dalla Regione. I tamponi rapidi, volontari e gratuiti, si faranno al Fermo Forum.

