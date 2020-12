Un elpidiense

muore alla Rsa

Il Covid continua a non dare tregua al Fermano, che ieri ha contato un'altra vittima: un uomo di 87 anni di Sant'Elpidio a Mare morto nella Rsa di Campofilone. Nella struttura della Valdaso, i pazienti positivi restano stabili a 44. Scendono ancora, invece, i positivi ricoverati al Murri, che, ieri, erano 56 (31 in Malattie infettive, 20 in Medicina Covid, 5 in Terapia intensiva). Il dato, quest'ultimo, più basso delle ultime settimane, segno che la pressione sull'ospedale di Fermo si sta ulteriormente alleggerendo e che il picco della seconda ondata potrebbe essere stato superato. In netto calo il numero dei nuovi positivi nella nostra provincia, che ieri erano sei. Un trend in decrescita che fa ben sperare, ma che non deve far abbassare la guardia. Migliorano i dati anche nei Comuni. A Porto Sant'Elpidio, ieri, i positivi erano 193 (-17), le persone in quarantena 55 (-26). Nel complesso, scende ancora il numero dei fermani in quarantena, che ieri, tra casi e contatti, erano 1.490 (-24), di cui 245 sintomatici (-12). Gli operatori sanitati in quarantena erano 14 (-2). Dall'inizio della pandemia, nel Fermano, hanno contratto il Covid 3.423 persone. Quelle in quarantena sono state 10.724.

© RIPRODUZIONE RISERVATA