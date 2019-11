PORTO SANT'ELPIDIO Lo hanno trovato morto nel suo appartamento, probabilmente era deceduto da circa 48 ore. Quando i sanitari sono arrivati a soccorrerlo, per lui non c'era più nulla da fare. E' morto così un uomo di 55 anni di Porto Sant'Elpidio, nel pomeriggio di ieri, al quartiere Faleriense. Abitava in via Asti, a pochi metri dalla scuola media di via Legnano. Lo scooter sul quale viaggiava abitualmente era parcheggiato a ridosso dell'ingresso della palazzina di tre piani da sabato mattina. Da allora, nessuno lo ha più visto. Quel silenzio prolungato non era normale. Conoscenti e familiari hanno iniziato a temere gli fosse accaduto qualcosa e hanno subito dato l'allarme. Avevano ragione. I militi della Croce verde di Porto Sant'Elpidio e l'automedica arrivata da Sant'Elpidio a Mare si sono presentati sul posto, con l'ausilio di un equipaggio dei vigili del fuoco per aprire un varco ed introdursi nell'abitazione. Hanno trovato una finestra socchiusa e sono riusciti ad entrare senza particolari difficoltà. L'uomo era in terra, già privo di vita da diverso tempo. Constatato il decesso, sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Fermo e la polizia scientifica. Non sembrano esserci dubbi che si sia trattato di decesso naturale. Nell'appartamento sono stati eseguiti tutti gli accertamenti del caso: a quanto risulta, non vi è alcun segno di ingresso da parte di estranei, né segni sul corpo del cadavere che facciano presumere una morte violenta. Tutto lascia pensare ad un attacco cardiaco. La salma dell'uomo è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale Murri di Fermo, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

Pierpaolo Pierleoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

