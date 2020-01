Il distretto del cappello scommette sull'export

L'ECONOMIA

FERMO Migliorano le condizioni del distretto del cappello fermano-maceratese. A salvare il comparto, affossato da un mercato interno praticamente inesistente, è ancora una volta l'export. La crisi, però, non dà tregua. Numeri alla mano, tra gennaio e settembre dell'anno scorso, le imprese attive nel settore erano 137 (-2,1% rispetto al 2018). E fabbriche chiuse significano posti di lavori persi.

Le cifre

Così, nel complesso, gli addetti sono scesi a 2.255 (-1,5%). Stabile, invece, il fatturato che, nei primi nove mesi del 2019, ha segnato quota 161 milioni. In ripresa, si diceva, le esportazioni che hanno fatto segnare un +27,9% (158 milioni). Positivo anche l'import (108 milioni, +19%). I dati sono nazionali e arrivano dalla Federazione italiana tessili vari. A rapportarli al contesto locale si fa presto, visto che, da solo, il distretto fermano-maceratese conta circa il 70% tra aziende, addetti e fatturato del comparto. Il vero cuore del distretto, però, è tra Montappone e Massa Fermana, dove sono concentrate più dell'80% delle aziende locali e circa la metà di quelle totali. A tenere il settore a galla, si diceva, anche l'anno scorso è stato l'export. «Le esportazioni spiega Paolo Marzialetti, presidente nazionale del Settore cappello e vicepresidente della Federazione italiana tessili vari continuano a rappresentare la quasi totalità delle produzioni per le aziende del settore».

Il traino

Queste, «trascinate soprattutto da quelle legate al segmento del lusso, vanno ulteriormente ad assorbire e mantenere stabile il fatturato, malgrado il continuo e inarrestabile calo, anche se ormai possiamo parlare di erosione quasi totale dei consumi interni, segno inequivocabile di un mercato interno insano che non riesce più a riprendere la strada giusta». Entrando nello specifico delle produzioni, se i berretti hanno fatto registrare un aumento sia delle importazioni (+19%) sia delle esportazioni (+27%), diverso il discorso per i cappelli di paglia che hanno sì accresciuto l'import (+31,6%), dovendo però fare i conti con un calo dell'export (-1,9%). In generale, con 47 milioni (+12%), pari al 44% del totale importato, la Cina si conferma il Paese maggior fornitore. I dati confermano la tendenza dello stesso periodo del 2018. Per quanto riguarda le esportazioni, per la seconda volta nella storia recente del settore in testa c'è la Svizzera (37 milioni, +116,2%).

La performance

«Un'ulteriore esplosiva performance commenta Marzialetti da tempo ormai non più solo per via delle triangolazioni commerciali con vari Paesi tra i quali la Russia, che continua purtroppo anche quest'anno a rimanere in territorio negativo sempre per via delle assurde sanzioni commerciali, ma anche e soprattutto per la presenza nel proprio territorio delle piattaforme logistiche di tutti i principali gruppi del segmento del Lusso, ai quali fanno ormai capo quasi tutti i più importanti Top Luxury Brands che operano a livello globale». Al secondo posto si conferma la Germania (19 milioni, +18,6%), seguita dalla Francia che, con i suoi 16 milioni di euro (+8%), consolida la terza posizione. Resta fuori dal podio dell'export il Regno Unito che, con 15 milioni (+24,9%), «continua a ottenere ottimi risultati malgrado stia affrontando la difficile situazione d'incertezza dovuta all'imminente attuazione della Brexit», dice Marzialetti. Recuperano terreno gli Stati Uniti che, nel periodo gennaio-settembre 2019, hanno toccato quota 11 milioni (+12,4%). Confermato il segno più anche per la Spagna, ormai stabile con 7,4 milioni (+13,3%), e per l'Austria, con 4,5 milioni (+12,5%). Calo a due cifre, dopo diverse stagioni positive, invece per i Paesi Bassi (4,4 milioni, -10,3%) che nel periodo preso in considerazione hanno fatto comunque meglio della Russia (3,9 milioni, -7,6%) che continua a perdere terreno soprattutto a causa dei dazi doganali imposti dall'Unione Europea.

L'aumento

Nota positiva: per la prima volta dopo parecchi anni sono tornate ad aumentare le esportazioni verso il Giappone (3,6 milioni, +10,6%). Un risultato, spiega Marzialetti, frutto anche «del protocollo d'intesa e dei nuovi accordi che prevedono l'abbattimento dei dazi commerciali dell'Unione Europea con il paese del Sol Levante, che speriamo contribuiscano a far mantenere in territorio positivo anche questo importante mercato per il settore del cappello».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA