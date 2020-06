IL DIBATTITO

FERMO Piccoli ospedali, quale futuro? Licio Livini, direttore dell'Av 4, li riconosce come fondamentali e di supporto al Murri di Fermo. Ma i sindaci che ne pensano? Il quadro generale emerso è una sostanziale omogeneità di pensiero sul fatto che indietro non si può tornare ed è impensabile riaprire questi ospedali come funzionavano un tempo. Per Armando Altini, sindaco di Falerone, «in emergenza Covid sono stato il primo a sostenere che dovevamo utilizzare le strutture esistenti senza spendere tutti quei soldi per Civitanova. Ora ripenserei al servizio dando specificità a questi ex ospedali, utilizzandoli come punti diagnostici specialistici, ognuno su una cosa diversa, anche per sgravare Fermo che dovrebbe dotarsi però di tutte le specialistiche, compresa l'emodinamica. Inoltre metterei un paio di pronto soccorso intermedi, di cui uno a Montegiorgio per servire la media Valle del Tenna , magari per i codici verdi o gialli. Per una buona sanità occorre una programmazione a 30-40 anni e non decisioni prese sull'unghia come fatto in emergenza. Per questo bisogna smetterla di ragionare a scopi elettorali, ed avere il coraggio di dire e fare anche le cose spiacevoli che fanno perdere voti».

Le strutture

Anche per Ivano Bascioni, sindaco di Belmonte Piceno, queste strutture sono un punto di supporto per snellire l'ospedale unico: ci vorrebbero, dice, dei pronto soccorso per le emergenze di 1° livello, anche senza dotazione di tutte le attrezzature , ma capaci di fare da filtro a Fermo. Per Pietro Cesetti, di Magliano di Tenna, «al momento i piccoli ospedali sono sottoutilizzati: potrebbero diventare poli specialistici, ad esempio ospitare un reparto di Oculistica od Ortopedia. Con i nuovi fondi ora sarebbe possibile potenziare la sanità, anzi ce lo chiedono. Quindi dobbiamo svegliarci perché abbiamo già sprecato tanti soldi europei». Dal canto suo Alberto Antognozzi, primo cittadino di Grottazzolina, sottolinea come «il Covid abbia posto all'attenzione i problemi e i limiti di un unico ospedale centralizzato», mentre Luca Pezzani, sindaco di Petritoli, rimarca che «con il vecchio ospedale riconvertito per primo a Rsa, si deve aumentare il numero dei posti letto e potenziare il poliambulatorio. Si potrebbe togliere le funzioni poliambulatoriali a Fermo, lasciandogli solo le acuzie, e istituire un pronto soccorso light per codici verdi o gialli in loco». «I piccoli ospedali - spiega poi Antonio Vallesi, sindaco di Smerillo - sono fondamentali» e lui, per vicinanza, confida molto in quello nuovo dI Amandola che si augura sia dotato di tutte le strutture di emergenza e diagnostica utili al bisogno delle popolazioni di montagna. «Nei nostri territori montani e lontani dalla costa, la distanza da percorrere potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte, come nel caso di problemi cardiovascolari».

Le realtà

Per Vallesi «occorre rivalutare le piccole realtà ospedaliere con delle specialità: Oculistica piuttosto che Dermatologia, solo per fare un esempio. Così si rivalutano gli immobili presenti, si creano posti di lavoro, si evitano i costi degli spostamenti con i rischi connessi e ne beneficiano anche i commercianti del posto. Devi fare la cataratta? Perché no ad Amandola? La chiave è mettersi in rete e utilizzare quello che si ha, in questo modo uno diventa risorsa per l'altro. Costa? La sanità non è il mio settore, ma credo si possa fare, soprattutto se alla salute si riconosce il valore primario che ha».

