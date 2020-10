IL DIBATTITO

FERMO Didattica a distanza per metà degli studenti di terzo, quarto e quinto superiore. La novità contenuta nell'ordinanza regionale firmata ieri sera dal presidente Francesco Acquaroli e di cui riferiamo in Regione lascia alle scuole la facoltà di decidere se, a fare lezione da casa, da domani e per tre settimane, saranno «almeno il 50 per cento» delle classi o degli studenti di ogni classe. Opzione, quest'ultima, poco apprezzata, ad esempio, da parte di Roberto Vespasiani. «Servirebbero specifiche dotazioni per consentire anche a chi è a casa di seguire le lezioni in classe», dice il preside dell'Iiss Urbani di Porto Sant'Elpidio. L'ordinanza in questione salva dalla didattica a distanza gli studenti disabili o con difficoltà di apprendimento e quelli sprovvisti degli strumenti per seguire le lezioni da casa.

I timori

«Far restare in classe chi ha maggiori difficoltà diventerebbe un lavoro molto complesso. Gli studenti con disabilità andrebbero in sofferenza», spiega il dirigente. «Abbiamo sempre cercato di evitare la didattica a distanza prosegue , ma, se ce la impongono, staremo alle regole. Faremo di tutto per fermare i contagi, anche se le scuole sono luoghi abbastanza sicuri». Stringere i denti per tre settimane, dopo un lockdown scolastico durato quattro mesi, insomma, è uno sforzo che si può affrontare. A patto che «questo periodo venga utilizzato per migliorare la situazione del trasporto scolastico». «Mi auguro aggiunge il preside che si riescano a trovare le soluzioni opportune che, mi pare di capire, sono principalmente economiche. Intanto, salvaguardiamo le classi iniziali, dove la socializzazione è un elemento importante». Scuole superiori chiuse, oggi, a Fermo, per il passaggio della Mille Miglia. «Mentre passerà la corsa, noi faremo le corse telematiche per organizzarci», prova a sdrammatizzare la preside dell'Itet Carducci Galilei, Cristina Corradini. Poi si fa seria. «La precauzione spiega è sempre una buona scelta. La situazione dei contagi è in evoluzione. Prima si agisce nel contenimento di questa dinamica e meglio è. Se c'è un settore che risponde con molta osservanza è proprio la scuola, che si impegna con molta fiducia. Ma serve che questo impegno sia contemperato da quello degli altri settori».

L'approccio

Da scuola tecnica qual è, il ritorno della didattica a distanza non preoccupa l'istituto. «Per noi è un approccio più naturale. C'è una buona predisposizione spiega ancora la dirigente facendo il punto sul caso e maggiore predisposizione all'uso di questa strumentazione. Gli studenti più grandi conoscono gli insegnanti da più tempo e hanno un'immediatezza nel rispondere. In questo modo, anche le famiglie sono più tranquille». Ma non tutte hanno preso bene la novità. Soprattutto quelle i cui figli, quest'anno, dovranno fare la maturità.

Le case

«È stato un errore non escludere i quinti dalla rotazione. Nel decidere le classi che dovranno seguire le lezioni da casa il commento arrabbiato da parte di alcuni genitori , non si è tenuto conto dell'importanza, per i ragazzi che tra qualche mese dovranno sostenere gli esami, della presenza in classe. È una grave mancanza. Avrebbero potuto optare per secondi, terzi e quarti. Invece, hanno deciso di penalizzare i nostri figli».

Francesca Pasquali

