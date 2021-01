IL DIBATTITO

Cdo Opere Sociali, con la sua sede regionale nelle Marche, attraverso l'attività delle sue associate sul territorio partecipa al progetto Riesco Marche (Reti inclusive e solidali per la comunità) - Terzo settore in rete per l'emergenza Covid 19 finanziato dalla Regione. Obiettivo del progetto e promuovere una serie di azioni integrate su tutto il territorio regionale relative a 4 macroaree strategiche: contrasto alla povertà estrema, interventi domiciliari di supporto alle fasce deboli, compresa la consegna di pasti e medicine a domicilio, supporto a distanza per situazioni di disagio causato, o acuito, dall'emergenza epidemiologica e il supporto al tessuto associativo regionale. Nell'ambito del progetto Cdo Opere Sociali di Porto San Giorgio ha organizzato le Giornate degli strumenti, sette incontri formativi per migliorare le competenze degli enti del terzo settore. Tali incontri si sono svolti online. Le tematiche affrontate sono state: Strumenti per raccogliere fondi, docente Stefano Piardi (nella foto), fundraiser e consulente in fundraising; Strumenti per conoscere, con un focus sulla riforma del Terzo Settore, che ha visto l'intervento di Maurizio Astuni, Walter Chiapussi e Giovanna Copello, e Strumenti per valutare, incontri che hanno visto la partecipazione di Pietro Versari, assistant professor della Rotterdam School of Management e di Maria Carmen Punzi, PhD Candidate della Rotterdam School of Management. Al termine approfondimenti per le aziende.

© RIPRODUZIONE RISERVATA