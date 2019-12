Il dibattito

FERMO Il grido dei giovani nell'era del Villaggio Globale 1.0 è il titolo della conferenza che si è tenuta lo scorso 24 novembre presso il ristorante Villa Il Cannone di Marina Palmense. L'evento è stato organizzato dal Kiwanis club di Fermo. Nutrito il parterre delle istituzioni presenti alla serata, con il prefetto Vincenza Filippi, l'arcivescovo Rocco Pennacchio, i sindaci di Fermo, Paolo Calcinaro, e di Porto San Giorgio, Nicola Loira, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Fermo, Roland Peluso, il garante per l'infanzia della Regione Marche, Andrea Nobili, il comandante della Polizia penitenziaria del carcere Montacuto, Nicola De Filippis, l'assessore ai Servizi Sociali di Fermo, Mirko Giampieri, e le autorità kiwaniane del distretto San Marino Marche. Al tavolo dei relatori si sono seduti don Tony Venturiello, parroco di Porto Sant'Elpidio, e il dr. Mario Vitali, dirigente medico psichiatra dell'Area Vasta 4. Il primo ha parlato del clima di solitudine e della carenza di relazioni spesso vissuti dai giovani. Situazioni ha spiegato don Venturiello a cui occorre rispondere in maniera propositiva, reinventando spazi come l'oratorio, dove, accanto alla possibilità di un incontro reale e personale, ci possa essere anche un momento educativo e di condivisione rispetto alla gestione delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Il dr. Vitali ha invece sottolineato la preoccupante prevalenza di comportamenti a rischio anche in giovani che, in apparenza, non manifestano problemi di funzionamento socio-relazionale e posto l'attenzione sul problema della solitudine digitale, uno dei rischi più attuali in cui incorrono i giovani oggi.

